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台湾汇市：台币连两跌至两周新低，美国参议院通过预算议案带动美元走强
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2017年10月20日 / 上午9点18分 / 5 天内

台湾汇市：台币连两跌至两周新低，美国参议院通过预算议案带动美元走强

2 分钟阅读

    * 台币兑美元连两日收跌至两周新低
    * 美参议院通过预算议案令美元走强
    * 迈入月底出口商抛汇卖需料续增温
    * 下周台币兑美元区间料在30.100-30.350

    路透台北10月20日 - 台币兑美元周五连续第二日收跌至两周新低，本周收低0
.19%。交易员表示，今日美国参议院通过2018年预算蓝图，带动国际美元走强，使台币走势
转而趋弱，惟出口商进场抛汇收敛台币跌幅，短线交投淡静，暂使台币暂在区间内偏弱盘整
。
    
    他们指出，美国下周将公布PMI、GDP等重要数据，随着美国经济持续复苏，市场预期数
据可望向好，将支撑美元续涨力道；惟时序迈入月底，出口商抛汇卖需料续增温，将缓和台
币跌势，预估台币维持盘整基调。
    
    今日台币收在日低报30.241，至两周收盘低位，前波低位为10月6日的30.376。

    〞散户日圆买盘多，尾盘被迫进场买美元。〞一位大型商银交易员说。
    
    资金流向方面，交易员称，目前市场利多解释美国税改方案出现新进展，将支撑美元后
市，致日圆再转弱吸引换汇潮涌进，银行间午后仍不时进场买汇，惟出口商抛汇力道也不小
，限缩台币跌幅，下周关注欧洲央行及美国重要数据将左右美元走向及外资动向。
    
    他们亦称，近期市场交投并不活络，场上多为出口商抛汇及实质抛补需求；至于外资买
卖汇双向交易皆有，动向尚未明朗，不像外资在台股明确表态偏多操作。
    
    路透调查显示，欧洲央行10月26日料表示其将在1月开始缩减每月资产购买规模，从600
亿欧元降至400亿欧元。
    
    台湾股市周五收跌0.29%报10,728.88点，受美国苹果股价表现欠佳所累；证交
所资料显示，外资及陆资在台股买超32.80亿台币，连10个交易日买超共427.48亿台币。
    
    亚洲货币兑美元周五下滑，美国总统特朗普的税改计划清除一个主要障碍之后，美元走
坚。其中韩元兑美元收报1,131.0，较周四收盘价1,132.4上涨0.1%
，主要受股市的外资汇入支撑。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅
度与上日尾盘微减；目前一个月美元/台币远汇报30.209/30.249，上日收在3
0.180。
    
    交易员预估，下周台币兑美元主要区间料在30.100-30.350。     
    
 16:00             台币/美  上日收盘    波动区间     开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.241    30.230  30.204-30.241   30.210     5.38       5.84
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.240    30.230  30.200-30.240   30.200     4.00       4.00
 司                                                                    
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价              上日现货收盘时水准
 )                                               
                                                 
 美元/台币一个月期           -0.040/-0.030               -0.045/-0.040
 美元/台币六个月期           -0.245/-0.215               -0.270/-0.245
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 詹静宜；审校 杨淑祯)

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