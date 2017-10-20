台湾汇市：台币连两跌至两周新低，美国参议院通过预算议案带动美元走强

* 台币兑美元连两日收跌至两周新低 * 美参议院通过预算议案令美元走强 * 迈入月底出口商抛汇卖需料续增温 * 下周台币兑美元区间料在30.100-30.350 路透台北10月20日 - 台币兑美元周五连续第二日收跌至两周新低，本周收低0 .19%。交易员表示，今日美国参议院通过2018年预算蓝图，带动国际美元走强，使台币走势 转而趋弱，惟出口商进场抛汇收敛台币跌幅，短线交投淡静，暂使台币暂在区间内偏弱盘整 。 他们指出，美国下周将公布PMI、GDP等重要数据，随着美国经济持续复苏，市场预期数 据可望向好，将支撑美元续涨力道；惟时序迈入月底，出口商抛汇卖需料续增温，将缓和台 币跌势，预估台币维持盘整基调。 今日台币收在日低报30.241，至两周收盘低位，前波低位为10月6日的30.376。 〞散户日圆买盘多，尾盘被迫进场买美元。〞一位大型商银交易员说。 资金流向方面，交易员称，目前市场利多解释美国税改方案出现新进展，将支撑美元后 市，致日圆再转弱吸引换汇潮涌进，银行间午后仍不时进场买汇，惟出口商抛汇力道也不小 ，限缩台币跌幅，下周关注欧洲央行及美国重要数据将左右美元走向及外资动向。 他们亦称，近期市场交投并不活络，场上多为出口商抛汇及实质抛补需求；至于外资买 卖汇双向交易皆有，动向尚未明朗，不像外资在台股明确表态偏多操作。 路透调查显示，欧洲央行10月26日料表示其将在1月开始缩减每月资产购买规模，从600 亿欧元降至400亿欧元。 台湾股市周五收跌0.29%报10,728.88点，受美国苹果股价表现欠佳所累；证交 所资料显示，外资及陆资在台股买超32.80亿台币，连10个交易日买超共427.48亿台币。 亚洲货币兑美元周五下滑，美国总统特朗普的税改计划清除一个主要障碍之后，美元走 坚。其中韩元兑美元收报1,131.0，较周四收盘价1,132.4上涨0.1% ，主要受股市的外资汇入支撑。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅 度与上日尾盘微减；目前一个月美元/台币远汇报30.209/30.249，上日收在3 0.180。 交易员预估，下周台币兑美元主要区间料在30.100-30.350。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.241 30.230 30.204-30.241 30.210 5.38 5.84 司 元太外汇经纪公 30.240 30.230 30.200-30.240 30.200 4.00 4.00 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.040/-0.030 -0.045/-0.040 美元/台币六个月期 -0.245/-0.215 -0.270/-0.245 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 詹静宜；审校 杨淑祯)