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台湾汇市：台币连二日收贬创逾两个月新低，外资两日共净汇出近10亿美元
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#亚洲
2017年10月3日 / 上午9点29分 / 18 天前

台湾汇市：台币连二日收贬创逾两个月新低，外资两日共净汇出近10亿美元

2 分钟阅读

    * 台币出量连二日收贬，并创逾两个月新低
    * 外资续汇出，连两日共净汇出近10亿美元
    * 美元走强，外资再掀撤资风潮台币趋势看贬
    * 周四台币兑美元主要区间料在30.350-30.500

    路透台北10月3日 - 台币兑美元周二出量收贬，并创逾两个月新低。交易员表示，受到外资大举
汇出，本周两个交易日净汇出近10亿美元，午后出口商虽有进场抛汇，但不敌外资美元买盘，促使台币进一步
收低。
    
    一资深汇银人士称，随美元走强，外资继上日净汇出逾4亿美元后，今天买汇力道依旧非常强劲，带动盘
中台币一度贬至30.475低价。
    
    〞外资最近很凶咧，连续两天都是净汇出，而且金额都很大。〞一资深汇银人士说，〞这两天美元需求非
常强，看起来台币贬值趋势已形成，这波应该会破30.500。〞
    
    一大型银行交易员称，今天外资集中在早上汇出，台币量增走贬，但午后外资买汇力道减弱，取而代之的
是出口商抛售美元，使台币贬幅缩减。
        
    另一大型银行交易员则表示，随台币进一步走低，午后出口商纷纷进场抛出美元，台币在30.450附近获支
撑，短线台币料将呈区间盘整。
    
    周二台币兑美元收在30.450，贬值3.7分，创逾两个月新低；此前收盘新低为7月21日的30.451。
    
    台湾股市周二收高，连续第四日上扬，加权股价指数收涨0.04%。台湾证券交易所周
二资料显示，外资及陆资在台股转为卖超43.10亿台币，中止先前连三个交易日买超共59.90亿台币；上交易日
为买超11.93亿台币。
    
    新兴亚币周二走弱，印尼卢比兑美元触及10个月低点，此前公布的美国制造业活动数据强劲，强化对美国
将在今年底前升息的预期，因而使美元普遍上涨。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘明显
扩增；目前一个月美元/台币远汇报30.376/30.440，上日收在30.439。
    
    交易员预估，周四台币兑美元主要区间料在30.350-30.500。 
 16:00             台币/美  上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.450    30.413  30.420-30.475   30.425     8.22       7.79
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.450    30.413  30.430-30.475   30.461     4.12      3.745
 司                                                                    
 无本金交割远期外汇(NDF        最新报价               上日现货收盘时水准
 )                                              
                                                
 美元/台币一个月期           -0.045/-0.035               -0.020/0.000
 美元/台币六个月期           -0.265/-0.235               -0.250/-0.210
        
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 罗两莎 ；审校)

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