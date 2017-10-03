台湾汇市：台币连二日收贬创逾两个月新低，外资两日共净汇出近10亿美元

* 台币出量连二日收贬，并创逾两个月新低 * 外资续汇出，连两日共净汇出近10亿美元 * 美元走强，外资再掀撤资风潮台币趋势看贬 * 周四台币兑美元主要区间料在30.350-30.500 路透台北10月3日 - 台币兑美元周二出量收贬，并创逾两个月新低。交易员表示，受到外资大举 汇出，本周两个交易日净汇出近10亿美元，午后出口商虽有进场抛汇，但不敌外资美元买盘，促使台币进一步 收低。 一资深汇银人士称，随美元走强，外资继上日净汇出逾4亿美元后，今天买汇力道依旧非常强劲，带动盘 中台币一度贬至30.475低价。 〞外资最近很凶咧，连续两天都是净汇出，而且金额都很大。〞一资深汇银人士说，〞这两天美元需求非 常强，看起来台币贬值趋势已形成，这波应该会破30.500。〞 一大型银行交易员称，今天外资集中在早上汇出，台币量增走贬，但午后外资买汇力道减弱，取而代之的 是出口商抛售美元，使台币贬幅缩减。 另一大型银行交易员则表示，随台币进一步走低，午后出口商纷纷进场抛出美元，台币在30.450附近获支 撑，短线台币料将呈区间盘整。 周二台币兑美元收在30.450，贬值3.7分，创逾两个月新低；此前收盘新低为7月21日的30.451。 台湾股市周二收高，连续第四日上扬，加权股价指数收涨0.04%。台湾证券交易所周 二资料显示，外资及陆资在台股转为卖超43.10亿台币，中止先前连三个交易日买超共59.90亿台币；上交易日 为买超11.93亿台币。 新兴亚币周二走弱，印尼卢比兑美元触及10个月低点，此前公布的美国制造业活动数据强劲，强化对美国 将在今年底前升息的预期，因而使美元普遍上涨。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘明显 扩增；目前一个月美元/台币远汇报30.376/30.440，上日收在30.439。 交易员预估，周四台币兑美元主要区间料在30.350-30.500。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.450 30.413 30.420-30.475 30.425 8.22 7.79 司 元太外汇经纪公 30.450 30.413 30.430-30.475 30.461 4.12 3.745 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.045/-0.035 -0.020/0.000 美元/台币六个月期 -0.265/-0.235 -0.250/-0.210 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 罗两莎 ；审校)