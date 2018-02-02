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February 2, 2018 / 9:31 AM / a day ago

台湾汇市：台币连二日收贬因外资净汇出逾3亿美元，出口商抛汇略有撑

2 分钟阅读

    * 台币连二日收贬，因外资净汇出逾3亿美元
    * 韩国股债汇齐杀，台币跟着震荡收微贬
    * 出口商季节性因素抛汇，台币略获支撑
    * 下周一台币兑美元主要交易区间料在29.100-29.300

    路透台北2月2日 - 台币兑美元周五连二日收贬。交易员表示，受台股收跌、
外资净汇出逾3亿美元，及韩元大贬影响，台币午后贬幅略扩增，惟出口商持续抛售美元，
台币弱中略透坚；短线观察美元走势及外资动向。
    
    他们指出，人民币午后升幅虽进一步扩增，惟亚股多下跌，韩元更是大幅走贬，韩元兑
美元一度下探1,180低价，台币在韩元大贬及外资汇出冲击下收贬。
    
    〞韩国股债双杀，韩元大贬，台币跟着走低。〞一大型银行交易员说，〞虽然大家都觉
得台币机会升破29元大关，但最近外资一直在买美元，短线应该不容易升破。〞
    
    但他表示，出口商因年底季节性因素有望持续抛售美元，使台币稍有撑，料呈区间整理
格局。
    
    一资深汇银人士说，今天外资大举汇出，且海外NDF美元/台币换汇点折价亦明显缩减，
午后台币跟随韩元走低，〞韩元很弱，台币跟着贬值。〞
    
    另一大型银行交易员亦称，随台股收低，外资在台股转为卖超后几乎一片倒买美元，使
台币贬幅略扩增，出口商抛汇则转趋积极，台币因而略获支撑。
  
    他们表示，人民币虽强升，惟韩元重挫且外资大举汇出，加上海外无本金交割远期外汇
(NDF)折价明显缩减，使台币略偏贬；惟美元往上即遭逢来自出口商的卖压，短线台币不易
贬破29.300大关。
    
    韩国综合股价指数(KOSPI)周五跌至逾两周低点，韩元跌至六周低位，公债收益
率上升。
    
    人民币兑美元即期周五放量收升162点至2015年8月10日以来新高，盘中一度
升破6.27元关口，中间价亦刷新2015年8月11日汇改来高点。

    台湾股市周五收小跌，终止连二涨，加权股价指数收跌0.30%。
台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股转为卖超4.28亿台币，中止
先前连两个交易日买超共38.10亿台币；上交易日为买超13.78亿台币。
    
    人民币即期周五触及逾两年高点，但其他亚币大多下跌并可能录得周线跌幅
，因投资者在今日稍晚美国就业数据公布前趋于谨慎。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较
上日尾盘明显缩减；目前一个月美元/台币远汇报29.213/29.228，上日收在2
9.126。
   
    交易员预估，下周一台币兑美元主要区间在29.100-29.300。   
        
 16:00            台币/美   上日收    波动区间     开盘价     成交量  上日成交
                       元       盘                            亿美元  量／亿美
                     报价                                                  元 
 台北外汇经纪公    29.235   29.207  29.171-29.242  29.210       9.50      7.95
 司                                                                   
 元太外汇经纪公    29.235   29.207  29.181-29.238  29.199      4.615      3.83
 司                                                                   
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价              上日现货收盘时水准
 )                                                
                                                  
 美元/台币一个月期            -0.065/-0.045             -0.080/-0.070
 美元/台币六个月期            -0.400/-0.360             -0.415/-0.385
    
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