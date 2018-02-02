台湾汇市：台币连二日收贬因外资净汇出逾3亿美元，出口商抛汇略有撑

* 台币连二日收贬，因外资净汇出逾3亿美元 * 韩国股债汇齐杀，台币跟着震荡收微贬 * 出口商季节性因素抛汇，台币略获支撑 * 下周一台币兑美元主要交易区间料在29.100-29.300 路透台北2月2日 - 台币兑美元周五连二日收贬。交易员表示，受台股收跌、 外资净汇出逾3亿美元，及韩元大贬影响，台币午后贬幅略扩增，惟出口商持续抛售美元， 台币弱中略透坚；短线观察美元走势及外资动向。 他们指出，人民币午后升幅虽进一步扩增，惟亚股多下跌，韩元更是大幅走贬，韩元兑 美元一度下探1,180低价，台币在韩元大贬及外资汇出冲击下收贬。 〞韩国股债双杀，韩元大贬，台币跟着走低。〞一大型银行交易员说，〞虽然大家都觉 得台币机会升破29元大关，但最近外资一直在买美元，短线应该不容易升破。〞 但他表示，出口商因年底季节性因素有望持续抛售美元，使台币稍有撑，料呈区间整理 格局。 一资深汇银人士说，今天外资大举汇出，且海外NDF美元/台币换汇点折价亦明显缩减， 午后台币跟随韩元走低，〞韩元很弱，台币跟着贬值。〞 另一大型银行交易员亦称，随台股收低，外资在台股转为卖超后几乎一片倒买美元，使 台币贬幅略扩增，出口商抛汇则转趋积极，台币因而略获支撑。 他们表示，人民币虽强升，惟韩元重挫且外资大举汇出，加上海外无本金交割远期外汇 (NDF)折价明显缩减，使台币略偏贬；惟美元往上即遭逢来自出口商的卖压，短线台币不易 贬破29.300大关。 韩国综合股价指数(KOSPI)周五跌至逾两周低点，韩元跌至六周低位，公债收益 率上升。 人民币兑美元即期周五放量收升162点至2015年8月10日以来新高，盘中一度 升破6.27元关口，中间价亦刷新2015年8月11日汇改来高点。 台湾股市周五收小跌，终止连二涨，加权股价指数收跌0.30%。 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股转为卖超4.28亿台币，中止 先前连两个交易日买超共38.10亿台币；上交易日为买超13.78亿台币。 人民币即期周五触及逾两年高点，但其他亚币大多下跌并可能录得周线跌幅 ，因投资者在今日稍晚美国就业数据公布前趋于谨慎。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较 上日尾盘明显缩减；目前一个月美元/台币远汇报29.213/29.228，上日收在2 9.126。 交易员预估，下周一台币兑美元主要区间在29.100-29.300。 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 盘 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 29.235 29.207 29.171-29.242 29.210 9.50 7.95 司 元太外汇经纪公 29.235 29.207 29.181-29.238 29.199 4.615 3.83 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.065/-0.045 -0.080/-0.070 美元/台币六个月期 -0.400/-0.360 -0.415/-0.385 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 罗两莎 ；审校 杨淑祯)