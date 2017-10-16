台湾汇市：台币连四日收升创逾三周新高，因国际美元走软及台股续强

* 台币兑美元连四日收升至逾三周新高 * 反应国际美元走软及台股续探高位 * 明日台币兑美元区间料在30.100-30.200 路透台北10月16日 - 台币兑美元周一连四日收升，至逾三周新高。汇银人士指出，美国9月消费者物价指数(CPI)升幅低于预期，令国际美元稍有走弱，且台股表现强势，皆引领台币小幅收高，后续关注美元走势及外资动向。 他们表示，今日交投较显淡静，场上多为实质买卖汇交易需求，而台股连10日收扬续探27年半收盘高位，且外资连六日买超台股逾300亿台币，市场预期股汇双涨行情持续发酵，短线台币可望区间偏升。 〞台股这么强，台币很难贬。〞一位大型银行资深交易员说。 台币兑美元今日收升2.7分报30.158，此前收盘高位为9月20日的30.132。 资金流向方面，他们指出，盘中外资稍偏汇入，但量能并不明显，并略见国际油款等进口商买汇需求收敛台币涨幅，至于出口商交投则显得安静许多，暂且观望外资进一步动向。 台湾股市周一连10日收涨，续创27年半新高。证券交易所资料显示，外资及陆资在台股买超49.40亿台币，连六个交易日买超共301.18亿台币。 多数亚洲货币周一兑美元上涨，上周五美国公布令人失望的通胀数据，导致美元走软。美元指数变动不大，缺乏动能，上周周线则是下跌；尽管美国消费者物价跳升，但基础通胀仍旧不兴。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘微增；目前一个月美元/台币远汇报30.075/30.105，上日收在30.015。 交易员预估，明日台币兑美元主要区间料在30.100-30.200。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.158 30.185 30.130-30.160 30.140 5.81 6.97 司 元太外汇经纪公 30.158 30.184 30.132-30.158 30.135 3.41 4.575 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.060/-0.050 -0.055/-0.040 美元/台币六个月期 -0.270/-0.240 -0.265/-0.230 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 詹静宜；审校 张喜良)