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台湾汇市：台币连四日收升创逾三周新高，因国际美元走软及台股续强
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#亚洲
2017年10月16日 / 上午9点21分 / 8 天内

台湾汇市：台币连四日收升创逾三周新高，因国际美元走软及台股续强

2 分钟阅读

    * 台币兑美元连四日收升至逾三周新高
    * 反应国际美元走软及台股续探高位
    * 明日台币兑美元区间料在30.100-30.200

    路透台北10月16日 - 台币兑美元周一连四日收升，至逾三周新高。汇银人士指出，美国9月消费者物价指数(CPI)升幅低于预期，令国际美元稍有走弱，且台股表现强势，皆引领台币小幅收高，后续关注美元走势及外资动向。
    
    他们表示，今日交投较显淡静，场上多为实质买卖汇交易需求，而台股连10日收扬续探27年半收盘高位，且外资连六日买超台股逾300亿台币，市场预期股汇双涨行情持续发酵，短线台币可望区间偏升。
    
    〞台股这么强，台币很难贬。〞一位大型银行资深交易员说。
    
    台币兑美元今日收升2.7分报30.158，此前收盘高位为9月20日的30.132。
    
    资金流向方面，他们指出，盘中外资稍偏汇入，但量能并不明显，并略见国际油款等进口商买汇需求收敛台币涨幅，至于出口商交投则显得安静许多，暂且观望外资进一步动向。
    
    台湾股市周一连10日收涨，续创27年半新高。证券交易所资料显示，外资及陆资在台股买超49.40亿台币，连六个交易日买超共301.18亿台币。
    
    多数亚洲货币周一兑美元上涨，上周五美国公布令人失望的通胀数据，导致美元走软。美元指数变动不大，缺乏动能，上周周线则是下跌；尽管美国消费者物价跳升，但基础通胀仍旧不兴。

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘微增；目前一个月美元/台币远汇报30.075/30.105，上日收在30.015。
    
    交易员预估，明日台币兑美元主要区间料在30.100-30.200。     
    
 16:00             台币/美  上日收盘    波动区间     开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.158    30.185  30.130-30.160   30.140     5.81       6.97
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.158    30.184  30.132-30.158   30.135     3.41      4.575
 司                                                                    
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价              上日现货收盘时水准
 )                                               
                                                 
 美元/台币一个月期           -0.060/-0.050               -0.055/-0.040
 美元/台币六个月期           -0.270/-0.240               -0.265/-0.230
        
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 詹静宜；审校 张喜良)

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