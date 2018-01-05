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台湾汇市：台币连四日收升续创逾四年新高，疑高通汇入罚款令午后升幅扩大
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#亚洲
January 5, 2018 / 9:11 AM / a day ago

台湾汇市：台币连四日收升续创逾四年新高，疑高通汇入罚款令午后升幅扩大

3 分钟阅读

    * 台币连四日收升续创逾四年新高
    * 午后疑似高通汇入罚款，台币升幅扩大
    * 观察今晚非农数据公布后美元走势
    * 下周台币主要交投区间在29.400-29.600

    路透台北1月5日 - 台币兑美元周五第四日收升，续创逾四年高位。交易员指出，因亚币普遍上
扬，且午后外资扩大汇入以及出口商抛汇等带动，惟进口商也逢低承接美元，稍稍抑制台币升势。
    
    他们表示，每个月5日，出口商本就有例行性抛汇需求，没想到午后疑似是美国半导体公司高通
汇入罚款，令台币升值幅度扩大，迫使出口商认赔砍掉美元部位。
    
    〞出口商一直问怎么办，把我当成心理谘商师了。〞一大型银行交易员说。
    
    另一大型银行交易员也指出，此前高通遭到公平会重罚234亿台币(约7.74亿美元)的罚金，近日会陆续汇
入，对于本就强势的台币等同如虎添翼，盘中大多时间均升逾29.500关卡，不过进口商也进场承接美元，且央
行也适时维持秩序，才使得台币升幅有所收敛。
    
    对于下周台币走势，交易员认为，将观察今晚美国12月非农数据公布后国际美元的表现，倘若颓势依旧，
下周台币可能直接突破29.500，并进一步测试29.200-29.300压力带。
    
    惟交易员也提及，近期亚洲货币因升值幅度已大，官方干预机率也升高，韩国考虑采取措施刺激资本外流
、泰国央行今日也称准备进行干预。在此情形下，汇市波动幅度料将增加，操作难度升高。
    
    前述大型银行交易员指出，昨日美国民间就业服务机构ADP Employer Services公布的12月就业数据远优
于预期，但并未能提振美元，若今晚的非农数据对美元也一样产生利多出尽的效果，下周包括台币在内的非美
货币，依然面临升值的压力。
    
    台湾公平交易委员会日前称高通违反公平交易法，将对其处以234亿元台币罚款。
    
    根据汤森路透，分析师预计美国12月将新增19万个非农就业岗位，11月份为急增22.8万个，预计失业率持
将稳于4.1%。   

    台湾股市周五收红，连七日收涨并创27年9个月新高。台湾证券交易所周五资料[FININVd.TW
] 显示，外资及陆资在台股买超49.44亿台币，连七个交易日买超共384.30亿台币；上交易日修正后为买超54.
74亿台币。 
    
    新兴亚洲货币周五上涨，因全球投资者的风险偏好依然很强劲。韩元兑美元在当
地结算平台报1,062.7，较上日收盘价1,062.2跌0.05%。    
    
    今日台币收盘报29.523，前高为2013年11月8日的29.505。盘中一度触及29.476，此前盘中高位则为2013
年11月20日的29.446。       

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大
；目前一个月美元/台币远汇报29.390/29.430，上日收在29.484。    

    交易员预估，下周台币兑美元主要区间在29.400-29.600。    
    
 16:00            台币/美   上日收    波动区间     开盘价   成交量   上日成交
                       元       盘                          亿美元   量／亿美
                     报价                                                 元 
 台北外汇经纪公    29.523   29.590  29.476-29.600   29.600    7.64       7.42
 司                                                                 
 元太外汇经纪公    29.522   29.590  29.479-29.560   29.620    3.95      3.905
 司                                                                 
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价               上日现货收盘时水准
 )                                                
                                                  
 美元/台币一个月期            -0.080/-0.070               -0.070/-0.060
 美元/台币六个月期            -0.440/-0.410               -0.435/-0.405
    
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 董永年; 审校 曾祥进)

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