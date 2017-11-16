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台湾汇市：台币逆转收微跌，因寿险和银行间美元买盘进场
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2017年11月16日 / 上午9点19分 / 1 天前

台湾汇市：台币逆转收微跌，因寿险和银行间美元买盘进场

2 分钟阅读

    * 韩元强升，但台币逆转收微跌
    * 外资抛汇多于买汇，但尾盘寿险和银行间美元买盘出笼
    * 明日台币兑美元区间料在30.080-30.160

    路透台北11月16日 - 台币兑美元周四由升逆转收微跌。交易员指出，台币原本因韩元KRW=KFTC
强升而走扬，不过台币尾盘受到寿险业、以及银行间的停损买盘进场，逆转收跌。 
    
    他们表示，原本市场猜测外商银会因日前大卖股票而抛汇，但因国际美元走弱，今日全日反而有不少外商
银进场抛汇，虽尾盘见到一些外商银的回补买盘，但比起全日的量尚小。 
    
    〞尾盘散户和进口商也买了不少美元，〞一位中型本地商银交易员说。
    
    也有交易人士表示，因台币已升破30.1关卡，盘中传出央行祭出关切电话，此外预料台币升至30.1以下，
央行也有一些买盘进场阻挡台币升幅。
    
    台湾股市周四收盘再创逾一个月新低。分析师表示，外资上日大幅卖超台股，令市场担忧外资调节意愿升
高，拖累今日大盘走势区间偏弱外资及陆资在台股卖超19.20亿台币，连两个交易日卖超共计150.86亿
台币
 
     
    韩元兑美元收1,101.4，上日收在1,112.3。

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘差不
多；目前一个月美元/台币远汇报29.965/30.005，上日收在29.971。
    
    他们预估明日台币兑美元主要区间料30.080-30.160。 
 16:00             台币/美元  上日收盘    波动区间     开盘价    成交量   上日成交
                        报价                                     亿美元   量／亿美
                                                                               元 
 台北外汇经纪公       30.158    30.150  30.090-30.162   30.100     7.84       6.51
 司                                                                      
 元太外汇经纪公       30.158    30.150  30.097-30.162   30.100    4.705       2.87
 司                                                                      
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价              上日现货收盘时水准
 )                                               
                                                 
 美元/台币一个月期           -0.100/-0.080               -0.070/-0.060
 美元/台币六个月期           -0.360/-0.320               -0.310/-0.280
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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