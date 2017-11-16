台湾汇市：台币逆转收微跌，因寿险和银行间美元买盘进场

* 韩元强升，但台币逆转收微跌 * 外资抛汇多于买汇，但尾盘寿险和银行间美元买盘出笼 * 明日台币兑美元区间料在30.080-30.160 路透台北11月16日 - 台币兑美元周四由升逆转收微跌。交易员指出，台币原本因韩元KRW=KFTC 强升而走扬，不过台币尾盘受到寿险业、以及银行间的停损买盘进场，逆转收跌。 他们表示，原本市场猜测外商银会因日前大卖股票而抛汇，但因国际美元走弱，今日全日反而有不少外商 银进场抛汇，虽尾盘见到一些外商银的回补买盘，但比起全日的量尚小。 〞尾盘散户和进口商也买了不少美元，〞一位中型本地商银交易员说。 也有交易人士表示，因台币已升破30.1关卡，盘中传出央行祭出关切电话，此外预料台币升至30.1以下， 央行也有一些买盘进场阻挡台币升幅。 台湾股市周四收盘再创逾一个月新低。分析师表示，外资上日大幅卖超台股，令市场担忧外资调节意愿升 高，拖累今日大盘走势区间偏弱外资及陆资在台股卖超19.20亿台币，连两个交易日卖超共计150.86亿 台币 韩元兑美元收1,101.4，上日收在1,112.3。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘差不 多；目前一个月美元/台币远汇报29.965/30.005，上日收在29.971。 他们预估明日台币兑美元主要区间料30.080-30.160。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 报价 亿美元 量／亿美 元 台北外汇经纪公 30.158 30.150 30.090-30.162 30.100 7.84 6.51 司 元太外汇经纪公 30.158 30.150 30.097-30.162 30.100 4.705 2.87 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.100/-0.080 -0.070/-0.060 美元/台币六个月期 -0.360/-0.320 -0.310/-0.280 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)