台湾汇市：台币量缩微收升中止连四跌，月底消化出口商抛汇卖需暂整理

* 台币兑美元微收升，中止连四日跌势 * 月底消化出口商抛汇卖需暂整理 * 明日台币兑美元区间料在30.200-30.300 路透台北10月25日 - 台币兑美元周三量缩微收升，中止连四日跌势。交易员表示，尽管有报导称美国共和党参议员青睐泰勒担任美联储下任主席支撑国际美元持坚，惟月底暂且消化出口商抛汇卖需，让台币续在既有区间盘整。 他们指出，今日外资买卖汇双向交易皆有，暂看不出明显方向，而出口商在台币走势区间偏弱时不时进场抛汇。在交投清淡且买卖汇力道均衡下，台币今日在30.250-30.280区间内窄幅波动，后续留意国际美元走势及外资动向。 〞台币就在这个小区间跑来跑去，没什么方向。〞一位民营商银交易员说。 另位大型银行交易员也称，近期外资都只是小幅买超台股，在汇市交投也趋于淡静，让成交量能不振，场上多为出口商实质抛汇需求，不仅收敛台币跌幅，并在午后转为微升。 根据金管会最新统计，10月至23日为止外资及陆资净汇入5.82亿美元，可望中止连续三个月净汇出；9月则是净汇出23.07亿美元。 此外，台湾央行总裁彭淮南稍早称，美国财政部把台湾从汇率操纵国/地区观察名单移除，除央行与美方不断沟通外，央行已尽量减少在外汇市场的干预；另美联储一旦缩表，短中长期利率均将上升，外资应该会撤离新兴市场、调整台股，台股应注意外资动向。 台湾股市周三收涨0.06%报10,750.57点。证交所资料显示，外资及陆资在台股买超3.78亿台币，连13个交易日买超共446.58亿台币。 多数新兴亚洲货币周三走软，菲律宾披索跌至逾11年以来最低，因美元持坚，之前有报导称，共和党参议员倾向斯坦福大学经济学家泰勒(John Taylor)出任美国联邦储备理事会(美联储/FED)下任主席。韩元收报1,127.9，周二则在1,127.4。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘微增；目前一个月美元/台币远汇报30.202/30.242，上日收在30.247。 交易员预估，明日台币兑美元主要区间料在30.200-30.300。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.266 30.270 30.253-30.280 30.261 5.61 7.94 司 元太外汇经纪公 30.265 30.269 30.255-30.278 30.270 3.28 3.10 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.050/-0.040 -0.045/-0.035 美元/台币六个月期 -0.290/-0.260 -0.260/-0.230 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 詹静宜；审校 张喜良)