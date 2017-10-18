台湾汇市：台币量缩持平整理，美国将台湾移出汇率观察名单交投依旧淡定

* 台币兑美元量缩大致收平 * 台湾移出美国汇率观察名单交投淡定 * 明日台币兑美元区间料在30.150-30.250 路透台北10月18日 - 台币兑美元周三量缩大致收平。交易员表示，尽管美国 将台湾移出汇率观察名单，但台币交投依旧清淡，整日在30.200附近窄幅波动，短线量能不 济暂难跳脱区间盘整格局。 他们指出，今日成交动能不足，场上多为实质抛补，其中外资买卖汇交易皆有，暂看不 出明确交易方向，至于进口商则偏向小额买汇，出口商则在台币贬破30.200时抛汇卖需稍增 ，令台币陷在既有区间狭幅整理。 〞汇率报告出来也没差，根本没影响。〞一位大型商银交易员说。 交易员认为，目前台币欠缺明确方向，让市场交易意愿低迷，即使美国财政部的汇率报 告出炉，将台湾剔除观察名单，对汇市影响也相当有限，市场静待国际美元趋势明朗释出进 一步指引。 针对美国将台湾移出汇率观察名单，台湾央行副总裁杨金龙稍早表示，未来仍会持续就 汇率报告与美国沟通，并重申台币采管理浮动汇率制度及台币汇率由市场供需决定。 美国财政部最新半年度汇率报告将台湾移出观察名单。报告称，台湾在连续两个报告期 间只符合其三个判断标准中的一项，即拥有实质的经常帐顺差；但自2017年4月报告以来， 台湾一直在持续降低外汇市场干预规模。 台湾股市周三大致收平守稳10,720点，后续关注重量级权值股--台积电明日 召开法说会(投资人说明会)，短线料续高档横向盘整；证交所资料显示，外资及陆 资在台股买超34.53亿台币，连八个交易日买超共339.10亿台币。 亚洲货币周三走势受抑，因投资者等待从中国共产党十九大会议中寻找有关中国汇率政 策前景的线索。其中韩元兑美元小涨，在本地市场收报1,129.9， 较周二收盘价1,132.5上升0.2%。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅 度与上日尾盘变化不大；目前一个月美元/台币远汇报30.127/30.168，上日 收在30.140。 交易员预估，明日台币兑美元主要区间料在30.150-30.250。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.200 30.205 30.160-30.202 30.179 5.10 5.36 司 元太外汇经纪公 30.200 30.204 30.165-30.201 30.185 3.44 3.18 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.050/-0.035 -0.050/-0.040 美元/台币六个月期 -0.270/-0.235 -0.260/-0.230 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 詹静宜；审校 杨淑祯)