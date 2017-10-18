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台湾汇市：台币量缩持平整理，美国将台湾移出汇率观察名单交投依旧淡定
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#亚洲
2017年10月18日 / 早上8点54分 / 6 天内

台湾汇市：台币量缩持平整理，美国将台湾移出汇率观察名单交投依旧淡定

2 分钟阅读

    * 台币兑美元量缩大致收平
    * 台湾移出美国汇率观察名单交投淡定
    * 明日台币兑美元区间料在30.150-30.250

    路透台北10月18日 - 台币兑美元周三量缩大致收平。交易员表示，尽管美国
将台湾移出汇率观察名单，但台币交投依旧清淡，整日在30.200附近窄幅波动，短线量能不
济暂难跳脱区间盘整格局。
    
    他们指出，今日成交动能不足，场上多为实质抛补，其中外资买卖汇交易皆有，暂看不
出明确交易方向，至于进口商则偏向小额买汇，出口商则在台币贬破30.200时抛汇卖需稍增
，令台币陷在既有区间狭幅整理。
   
    〞汇率报告出来也没差，根本没影响。〞一位大型商银交易员说。
    
    交易员认为，目前台币欠缺明确方向，让市场交易意愿低迷，即使美国财政部的汇率报
告出炉，将台湾剔除观察名单，对汇市影响也相当有限，市场静待国际美元趋势明朗释出进
一步指引。
    
    针对美国将台湾移出汇率观察名单，台湾央行副总裁杨金龙稍早表示，未来仍会持续就
汇率报告与美国沟通，并重申台币采管理浮动汇率制度及台币汇率由市场供需决定。
    
    美国财政部最新半年度汇率报告将台湾移出观察名单。报告称，台湾在连续两个报告期
间只符合其三个判断标准中的一项，即拥有实质的经常帐顺差；但自2017年4月报告以来，
台湾一直在持续降低外汇市场干预规模。
  
    台湾股市周三大致收平守稳10,720点，后续关注重量级权值股--台积电明日
召开法说会(投资人说明会)，短线料续高档横向盘整；证交所资料显示，外资及陆
资在台股买超34.53亿台币，连八个交易日买超共339.10亿台币。
    
    亚洲货币周三走势受抑，因投资者等待从中国共产党十九大会议中寻找有关中国汇率政
策前景的线索。其中韩元兑美元小涨，在本地市场收报1,129.9，
较周二收盘价1,132.5上升0.2%。

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅
度与上日尾盘变化不大；目前一个月美元/台币远汇报30.127/30.168，上日
收在30.140。
    
    交易员预估，明日台币兑美元主要区间料在30.150-30.250。     
    
 16:00             台币/美  上日收盘    波动区间     开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.200    30.205  30.160-30.202   30.179     5.10       5.36
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.200    30.204  30.165-30.201   30.185     3.44       3.18
 司                                                                    
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价              上日现货收盘时水准
 )                                               
                                                 
 美元/台币一个月期           -0.050/-0.035               -0.050/-0.040
 美元/台币六个月期           -0.270/-0.235               -0.260/-0.230
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 詹静宜；审校 杨淑祯)

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