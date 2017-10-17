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台湾汇市：台币量缩收贬中止连四日升势，出口商抛汇卖需增温收敛跌幅
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#亚洲
2017年10月17日 / 上午9点13分 / 7 天内

台湾汇市：台币量缩收贬中止连四日升势，出口商抛汇卖需增温收敛跌幅

2 分钟阅读

    * 台币兑美元收跌中止连四日升势
    * 出口商抛汇卖需增温收敛台币跌幅
    * 明日台币兑美元区间料在30.150-30.250

    路透台北10月17日 - 台币兑美元周二量缩收贬，中止连四日升势。交易员表
示，由于国际美元转强，带动台币随韩元、人民币趋弱整理，而出口商午后抛汇卖需增温，
使台币跌幅略见收敛，交投清淡下料台币暂难跳脱量缩狭幅盘整格局，后续关注美元进一步
走势。 
    
    他们指出，今日台北外汇及元太外汇合计成交量连续第二日萎缩至8.54亿美元，其中进
口商低挂美元买价，出口商则是在台币跌破30.200时抛汇意愿提高，略有压抑台币跌势，而
随着人民币跌幅扩大，外资午后转偏小额汇出，致台币暂在区间内窄幅波动。
     
    〞进/出口商都没什么人电话，行库间交易都很冷清。〞一位大型银行资深交易员说。
    
    另位公股银行交易员也称，短线外资倾向区间操作，从近日成交量低迷即可看出端倪，
暂看不出外资明确交易方向，至于出口商则在台币贬破30.200时抛汇态度转趋积极，除非美
元进一步走强，否则台币在30.200附近暂且消化出口商抛汇卖需，较难明显走贬。
  
    台湾股市周二收跌，中止连续10日涨势；分析师认为，尽管美股持续收创新高，但今日
台股盘中创27年半新高后出现涨多拉回走势，短线料呈高档震荡盘整格局。证交所资料显示
，外资及陆资在台股买超4.32亿台币，连七日买超共305.50亿台币。
    
    新兴亚币兑美元周二多数下跌，受美元走强拖累，此前有报导称，美国总统特朗普倾向
于选择一位在政策上偏鹰派的美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席人选。其中韩元兑美元
收报1,132.5，较周一收盘价1,127.8下跌0.4%。
    
    人民币兑美元即期周二震荡大幅收贬逾200点，时隔一周再度跌破6.6元关口
，盘中一度跌逾300点。交易员表示，昨日美元指数反弹，加上月中实需购汇较旺，共同打
压人民币走弱；中共十九大明日就将召开，市场普遍预期人民币汇率将维持区间宽幅波动。


    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅
度较上日尾盘微减；目前一个月美元/台币远汇报30.113/30.153，上日收在3
0.080。
    
    交易员预估，明日台币兑美元主要区间料在30.150-30.250。     
    
 16:00             台币/美  上日收盘    波动区间     开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.205    30.158  30.173-30.210   30.200     5.36       5.81
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.204    30.158  30.175-30.207   30.178     3.18       3.41
 司                                                                    
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价              上日现货收盘时水准
 )                                               
                                                 
 美元/台币一个月期           -0.050/-0.040               -0.060/-0.050
 美元/台币六个月期           -0.260/-0.230               -0.270/-0.240
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 詹静宜；审校 杨淑祯)

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