台湾汇市：台币量缩收贬中止连四日升势，出口商抛汇卖需增温收敛跌幅

* 台币兑美元收跌中止连四日升势 * 出口商抛汇卖需增温收敛台币跌幅 * 明日台币兑美元区间料在30.150-30.250 路透台北10月17日 - 台币兑美元周二量缩收贬，中止连四日升势。交易员表 示，由于国际美元转强，带动台币随韩元、人民币趋弱整理，而出口商午后抛汇卖需增温， 使台币跌幅略见收敛，交投清淡下料台币暂难跳脱量缩狭幅盘整格局，后续关注美元进一步 走势。 他们指出，今日台北外汇及元太外汇合计成交量连续第二日萎缩至8.54亿美元，其中进 口商低挂美元买价，出口商则是在台币跌破30.200时抛汇意愿提高，略有压抑台币跌势，而 随着人民币跌幅扩大，外资午后转偏小额汇出，致台币暂在区间内窄幅波动。 〞进/出口商都没什么人电话，行库间交易都很冷清。〞一位大型银行资深交易员说。 另位公股银行交易员也称，短线外资倾向区间操作，从近日成交量低迷即可看出端倪， 暂看不出外资明确交易方向，至于出口商则在台币贬破30.200时抛汇态度转趋积极，除非美 元进一步走强，否则台币在30.200附近暂且消化出口商抛汇卖需，较难明显走贬。 台湾股市周二收跌，中止连续10日涨势；分析师认为，尽管美股持续收创新高，但今日 台股盘中创27年半新高后出现涨多拉回走势，短线料呈高档震荡盘整格局。证交所资料显示 ，外资及陆资在台股买超4.32亿台币，连七日买超共305.50亿台币。 新兴亚币兑美元周二多数下跌，受美元走强拖累，此前有报导称，美国总统特朗普倾向 于选择一位在政策上偏鹰派的美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席人选。其中韩元兑美元 收报1,132.5，较周一收盘价1,127.8下跌0.4%。 人民币兑美元即期周二震荡大幅收贬逾200点，时隔一周再度跌破6.6元关口 ，盘中一度跌逾300点。交易员表示，昨日美元指数反弹，加上月中实需购汇较旺，共同打 压人民币走弱；中共十九大明日就将召开，市场普遍预期人民币汇率将维持区间宽幅波动。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅 度较上日尾盘微减；目前一个月美元/台币远汇报30.113/30.153，上日收在3 0.080。 交易员预估，明日台币兑美元主要区间料在30.150-30.250。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.205 30.158 30.173-30.210 30.200 5.36 5.81 司 元太外汇经纪公 30.204 30.158 30.175-30.207 30.178 3.18 3.41 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.050/-0.040 -0.060/-0.050 美元/台币六个月期 -0.260/-0.230 -0.270/-0.240 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 詹静宜；审校 杨淑祯)