台湾汇市：台币量缩连三跌至两周新低，日本安倍执政联盟获胜助涨美元

* 台币量缩连三跌续探两周新低 * 日本安倍执政联盟获胜助涨美元 * 明日台币兑美元区间料在30.200-30.300 路透台北10月23日 - 台币兑美元周一连续第三日收跌，续探两周新低。交易员表示，由于日本首相安倍晋三领导的执政联盟周日胜选助涨美元，带动今日台币等亚币随日圆走贬，惟交投十分清淡，使台币维持区间狭幅盘整格局。 他们指出，随着外资午后转偏汇入，及月底将至出口商抛汇卖需仍待消化，加以韩元出现跌后反弹走势，皆令台币跌幅收敛。 美元兑日圆周一触及三个月高点。投资者押注，日本执政党大选获胜将使得超宽松“安倍经济学”政策持续，而该政策一直令日圆承受下行压力。 〞没量又没价，整天台币波动幅度超小的。〞一位官股商银交易员说。 周一台币兑美元收报30.262，再创两周收盘低位，前波低位为10月6日的30.376；今日台北外汇及元太外汇成交量合计为7.76亿美元，明显低于上日的9.38亿美元。 另位大型银行交易员也称，进/出口商对台币现有价位的买卖汇意愿皆不高，观望态度浓厚，至于外资买卖汇交易量能也相当淡静。在清淡交投下，台币暂难跳脱既有区间，静待国际美元释出进一步方向及外资动向趋于明朗。 路透周一获得的台湾央行业务报告显示，因全球贸易保护主义升温、主要央行货币政策走向、国际地缘政治风险等影响经济前景之不确定因素仍多，恐限缩部分经成长动能。在汇率政策方面，央行称，汇市的逆风操作主要在减轻汇率波动幅度，而非扭转趋势。 台湾股市周一收涨0.06%报10,735.21点；证交所资料显示，外资及陆资在台股买超8.06亿台币，连11个交易日买超共435.39亿台币。 多数新兴亚币周一下跌，投资者关注美元，美国参议院批准了一项预算议案，帮助税改获得动力，这支撑了美元。其中韩元兑美元收报1,130.2，上日收在1,131.0。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘微减；目前一个月美元/台币远汇报30.227/30.255，上日收在30.230。 交易员预估，明日台币兑美元主要区间料在30.200-30.300。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.262 30.241 30.250-30.285 30.260 3.91 5.38 司 元太外汇经纪公 30.262 30.240 30.250-30.284 30.268 3.85 4.00 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.025/-0.015 -0.040/-0.030 美元/台币六个月期 -0.225/-0.195 -0.245/-0.215 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 詹静宜；审校 张喜良)