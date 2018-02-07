台湾汇市：台币随亚币反弹收升逾1角，股债封关日在即密切关注外资动向

* 台币随亚币反弹收升逾1角 * 人民币创高拉抬亚币反弹力道 * 股债封关日在即密切关注外资动向 * 明日台币兑美元主要交易区间料在29.200-29.300 路透台北2月7日 - 台币兑美元周三反弹收升逾1角，中止连四日跌势。交易员 称，由于美股反弹化解亚币修正氛围，且人民币创高也拉抬台币随亚币回升力道，惟国际股 汇后市方向尚未明朗及农历年封关日在即，令台币暂在区间内波动，关注国际股市及外资动 向。 他们表示，今日外资买卖汇皆有，不像日前一味汇出，与以往封关日前偏汇出的调性有 所不同；至于出口商抛汇力道仍在，但未如日前积极，反倒是进口商及散户买汇需求增温， 收敛台币升幅。 〞外资这两天大幅卖超台股的钱，最近就要表态了。〞一位大型银行交易员说。 他们指出，距离下周一的台湾股债市农历年前封关日，仅剩两个交易日，外资已连四日 卖超台股高达568亿台币，预期外资近日仍有美元买需尚待去化。 另位官股银行交易员也提到，今日NDF市场美元/台币换汇点折价幅度扩大，盘中部份市 场人士进场押注稍晚美股续扬，带动台币看升幅度一度明显加大，不过近日国际股市震荡剧 烈，区间操作心态偏浓，让尾盘折价幅度受到限缩。 台湾股市周三反弹收涨1.42%报10,551.54点；证交所资料显示，今日外资 及陆资在台股卖超166.66亿台币，连四个交易日卖超共计568.30亿台币；上交易日修正后为 卖超313.89亿台币。 所有亚币周三都扳回跌幅，因亚洲股市在一定程度上恢复了平静；人民币 兑美元即期周三早盘逼近6.25元关口阻力，与中间价双双创8.11汇改以来新高。 至于韩元则收报1,086.6，较上日收盘价1,091.5上涨0.45%。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较 上日尾盘扩大，不过已较盘中最大折幅缩减；目前一个月美元/台币远汇报29 .143/29.158，上日收在29.150。 交易员预估，明日台币兑美元主要区间在29.200-29.300。 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 盘 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 29.270 29.386 29.220-29.299 29.270 9.37 12.15 司 元太外汇经纪公 29.268 29.383 29.221-29.280 29.280 4.19 5.36 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.075/-0.065 -0.060/-0.050 美元/台币六个月期 -0.415/-0.385 -0.390/-0.360 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 詹静宜；审校 乔艳红)