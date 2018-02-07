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February 7, 2018 / 8:49 AM / in a day

台湾汇市：台币随亚币反弹收升逾1角，股债封关日在即密切关注外资动向

2 分钟阅读

    * 台币随亚币反弹收升逾1角
    * 人民币创高拉抬亚币反弹力道
    * 股债封关日在即密切关注外资动向
    * 明日台币兑美元主要交易区间料在29.200-29.300

    路透台北2月7日 - 台币兑美元周三反弹收升逾1角，中止连四日跌势。交易员
称，由于美股反弹化解亚币修正氛围，且人民币创高也拉抬台币随亚币回升力道，惟国际股
汇后市方向尚未明朗及农历年封关日在即，令台币暂在区间内波动，关注国际股市及外资动
向。
    
    他们表示，今日外资买卖汇皆有，不像日前一味汇出，与以往封关日前偏汇出的调性有
所不同；至于出口商抛汇力道仍在，但未如日前积极，反倒是进口商及散户买汇需求增温，
收敛台币升幅。
    
    〞外资这两天大幅卖超台股的钱，最近就要表态了。〞一位大型银行交易员说。
    
    他们指出，距离下周一的台湾股债市农历年前封关日，仅剩两个交易日，外资已连四日
卖超台股高达568亿台币，预期外资近日仍有美元买需尚待去化。
    
    另位官股银行交易员也提到，今日NDF市场美元/台币换汇点折价幅度扩大，盘中部份市
场人士进场押注稍晚美股续扬，带动台币看升幅度一度明显加大，不过近日国际股市震荡剧
烈，区间操作心态偏浓，让尾盘折价幅度受到限缩。    
        
    台湾股市周三反弹收涨1.42%报10,551.54点；证交所资料显示，今日外资
及陆资在台股卖超166.66亿台币，连四个交易日卖超共计568.30亿台币；上交易日修正后为
卖超313.89亿台币。
    
    所有亚币周三都扳回跌幅，因亚洲股市在一定程度上恢复了平静；人民币
兑美元即期周三早盘逼近6.25元关口阻力，与中间价双双创8.11汇改以来新高。
至于韩元则收报1,086.6，较上日收盘价1,091.5上涨0.45%。

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较
上日尾盘扩大，不过已较盘中最大折幅缩减；目前一个月美元/台币远汇报29
.143/29.158，上日收在29.150。
   
    交易员预估，明日台币兑美元主要区间在29.200-29.300。   
        
 16:00            台币/美   上日收    波动区间     开盘价     成交量  上日成交
                       元       盘                            亿美元  量／亿美
                     报价                                                  元 
 台北外汇经纪公    29.270   29.386  29.220-29.299  29.270       9.37     12.15
 司                                                                   
 元太外汇经纪公    29.268   29.383  29.221-29.280  29.280       4.19      5.36
 司                                                                   
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价              上日现货收盘时水准
 )                                                
                                                  
 美元/台币一个月期            -0.075/-0.065             -0.060/-0.050
 美元/台币六个月期            -0.415/-0.385             -0.390/-0.360
    
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 詹静宜；审校 乔艳红)
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