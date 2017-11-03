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台湾汇市：台币随亚币微幅收升，量缩静候美国非农数据
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#亚洲
2017年11月3日 / 早上8点27分 / 1 天前

台湾汇市：台币随亚币微幅收升，量缩静候美国非农数据

2 分钟阅读

    * 美元偏弱亚币走升，但韩元下跌限制台币升幅
    * 外资午后偏向汇入，进口商逢低承接美元
    * 下周台币兑美元区间料在30.120-30.250

    路透台北11月3日 - 台币兑美元周五微幅收升，结束连两日贬值走势。交易员表示，受国际美元
持续偏弱影响，台币与多数亚币连动上扬，不过贸易对手韩元兑美元因官员喊话下跌，令台币升值
幅度受限。
    
    他们指出，午后外资偏向汇入，不过进口商仍逢低承接美元，使得台币不脱狭幅整理，成交量因等候非农
数据而萎缩。展望下周，交易员认为，外资对台股兴趣缺缺，短线难有大举汇入可能，不过在亚币仍偏升的趋
势下，台币料随之温和上扬。
    
    〞台币震荡偏强，外资下午偏向汇入。〞一位银行交易员说。
    
    他认为，近期资金虽流向亚洲，不过外资未见明显汇入，但也不至于反向汇出，两边操作仍是近期主要基
调。至于出口商在今年美元波段高点一次比一次低的压力下，料将伺机抛汇，也是支撑台币的主要推手。
    
    另一银行交易员则提及，下周美国总统特朗普将访问中国，近期人民币兑美元即期偏升，猜测
也与此有关。既然韩元与人民币走势都不弱，台币应该也会维持震荡偏小幅升值格局。 
    
    据路透调查，分析师预计周五的数据将显示，10月美国非农就业岗位增加31万个。     
    
    特朗普周五将启程前往夏威夷，此为其亚洲之行的首站，之后将陆续访问日本、韩国、中国、越南和菲律
宾。这是逾25年来美国总统为期最长的访亚行程。       
    
    台湾股市周五微幅收高，本周累计上涨91.66点。台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台
股卖超3.71亿台币，连四个交易日卖超共45.84亿台币。
    
    多数亚币周五上涨，因隔夜美元下跌。市场对共和党最新的税改议案以及鲍威尔被提名担任下一届美联储
主席的消息反应平淡。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度与上日尾盘收敛
；目前一个月美元/台币远汇报30.150/30.175，上日收在30.121。
    
    交易员预估，下周台币兑美元主要区间料在30.120-30.250。     
    
 16:00             台币/美  上日收盘    波动区间     开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.172    30.186  30.161-30.180   30.179     4.88       6.72
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.170    30.171  30.168-30.182   30.175     1.75       3.29
 司                                                                    
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价              上日现货收盘时水准
 )                                               
                                                 
 美元/台币一个月期           -0.055/-0.045               -0.060/-0.050
 美元/台币六个月期           -0.275/-0.245               -0.315/-0.285
 
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 董永年; 审校 曾祥进)

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