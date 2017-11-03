台湾汇市：台币随亚币微幅收升，量缩静候美国非农数据

* 美元偏弱亚币走升，但韩元下跌限制台币升幅 * 外资午后偏向汇入，进口商逢低承接美元 * 下周台币兑美元区间料在30.120-30.250 路透台北11月3日 - 台币兑美元周五微幅收升，结束连两日贬值走势。交易员表示，受国际美元 持续偏弱影响，台币与多数亚币连动上扬，不过贸易对手韩元兑美元因官员喊话下跌，令台币升值 幅度受限。 他们指出，午后外资偏向汇入，不过进口商仍逢低承接美元，使得台币不脱狭幅整理，成交量因等候非农 数据而萎缩。展望下周，交易员认为，外资对台股兴趣缺缺，短线难有大举汇入可能，不过在亚币仍偏升的趋 势下，台币料随之温和上扬。 〞台币震荡偏强，外资下午偏向汇入。〞一位银行交易员说。 他认为，近期资金虽流向亚洲，不过外资未见明显汇入，但也不至于反向汇出，两边操作仍是近期主要基 调。至于出口商在今年美元波段高点一次比一次低的压力下，料将伺机抛汇，也是支撑台币的主要推手。 另一银行交易员则提及，下周美国总统特朗普将访问中国，近期人民币兑美元即期偏升，猜测 也与此有关。既然韩元与人民币走势都不弱，台币应该也会维持震荡偏小幅升值格局。 据路透调查，分析师预计周五的数据将显示，10月美国非农就业岗位增加31万个。 特朗普周五将启程前往夏威夷，此为其亚洲之行的首站，之后将陆续访问日本、韩国、中国、越南和菲律 宾。这是逾25年来美国总统为期最长的访亚行程。 台湾股市周五微幅收高，本周累计上涨91.66点。台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台 股卖超3.71亿台币，连四个交易日卖超共45.84亿台币。 多数亚币周五上涨，因隔夜美元下跌。市场对共和党最新的税改议案以及鲍威尔被提名担任下一届美联储 主席的消息反应平淡。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度与上日尾盘收敛 ；目前一个月美元/台币远汇报30.150/30.175，上日收在30.121。 交易员预估，下周台币兑美元主要区间料在30.120-30.250。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.172 30.186 30.161-30.180 30.179 4.88 6.72 司 元太外汇经纪公 30.170 30.171 30.168-30.182 30.175 1.75 3.29 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.055/-0.045 -0.060/-0.050 美元/台币六个月期 -0.275/-0.245 -0.315/-0.285 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 董永年; 审校 曾祥进)