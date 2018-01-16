FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#狗年展望
#加密货币
#半岛局势
#图表新闻
#图片精选
#亚洲
January 16, 2018 / 9:04 AM / 2 days ago

台湾汇市：台币随亚币收小贬量能稍淡，惟外商银汇入略高于汇出

2 分钟阅读

    * 台币回落收小贬，随亚币趋疲
    * 外商银汇入稍多于汇出
    * 明日台币主要交投区间料在29.520-29.580

    路透台北1月16日 - 台币兑美元周二收盘小贬。汇银人士表示，外商银汇入较
汇出略多，不过亚币卖弱，带动美元买盘较为踊跃，令台币收盘小贬；惟量能依旧偏淡。
    
    汇银人士指出，台币接近29.580附近，即有出口商的抛汇卖压。外商银则是买卖汇两方
向皆有，汇入力道稍大。整体而言，国际美元方向不明，料台币短期内在29.5-29.6的窄幅
区间游走。
    
    〞出口商虽然有出来，但不是很明显，〞一位小型商银交易员说。
        
    一位中型商银交易员认为，到了1月底、甚至2月农历年前，出口商的抛汇压力预料更大
，估计美元走势可能更弱一些，美元指数不排除跌破90大关。    
        
     〞今天盘很闷啦，〞一位小型商银交易员表示，今日台币只在50点内的窄幅区间游走
。
    
    台湾股市周二连续第三日收升，续创逾27年九个月高位。外资及陆资在台
股买超36.65亿台币，连两个交易日买超共计60.91亿台币。

    韩元兑美元收报1,062.7，上日收在1,062.7。

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅
度较上日尾盘稍有扩大；目前一个月美元/台币远汇报29.484/29.514，上日
收在29.465。
    
    交易员预估，明日台币兑美元主要区间在29.520-29.580。 
 16:00            台币/美   上日收    波动区间     开盘价     成交量  上日成交
                       元       盘                            亿美元  量／亿美
                     报价                                                  元 
 台北外汇经纪公    29.555   29.542  29.530-29.580  29.560       6.63      7.14
 司                                                                   
 元太外汇经纪公    29.556   29.542  29.530-29.577   29.559      4.15     3.515
 司                                                                   
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价              上日现货收盘时水准
 )                                                
                                                  
 美元/台币一个月期            -0.065/-0.055             -0.080/-0.070
 美元/台币六个月期            -0.410/-0.380             -0.415/-0.385
    
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below