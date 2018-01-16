台湾汇市：台币随亚币收小贬量能稍淡，惟外商银汇入略高于汇出

* 台币回落收小贬，随亚币趋疲 * 外商银汇入稍多于汇出 * 明日台币主要交投区间料在29.520-29.580 路透台北1月16日 - 台币兑美元周二收盘小贬。汇银人士表示，外商银汇入较 汇出略多，不过亚币卖弱，带动美元买盘较为踊跃，令台币收盘小贬；惟量能依旧偏淡。 汇银人士指出，台币接近29.580附近，即有出口商的抛汇卖压。外商银则是买卖汇两方 向皆有，汇入力道稍大。整体而言，国际美元方向不明，料台币短期内在29.5-29.6的窄幅 区间游走。 〞出口商虽然有出来，但不是很明显，〞一位小型商银交易员说。 一位中型商银交易员认为，到了1月底、甚至2月农历年前，出口商的抛汇压力预料更大 ，估计美元走势可能更弱一些，美元指数不排除跌破90大关。 〞今天盘很闷啦，〞一位小型商银交易员表示，今日台币只在50点内的窄幅区间游走 。 台湾股市周二连续第三日收升，续创逾27年九个月高位。外资及陆资在台 股买超36.65亿台币，连两个交易日买超共计60.91亿台币。 韩元兑美元收报1,062.7，上日收在1,062.7。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅 度较上日尾盘稍有扩大；目前一个月美元/台币远汇报29.484/29.514，上日 收在29.465。 交易员预估，明日台币兑美元主要区间在29.520-29.580。 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 盘 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 29.555 29.542 29.530-29.580 29.560 6.63 7.14 司 元太外汇经纪公 29.556 29.542 29.530-29.577 29.559 4.15 3.515 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.065/-0.055 -0.080/-0.070 美元/台币六个月期 -0.410/-0.380 -0.415/-0.385 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 高洁如; 审校 林高丽)