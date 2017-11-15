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台湾汇市：台币随亚币收盘小升但量能仍淡，后续观察外商银动向
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#亚洲
2017年11月15日 / 早上8点52分 / 1 天内

台湾汇市：台币随亚币收盘小升但量能仍淡，后续观察外商银动向

2 分钟阅读

    * 台币随股市小升但量能很淡，国际美元走弱
    * 外资大卖台股，观察后续动向
    * 明日台币兑美元区间料在30.120-30.170

    路透台北11月15日 - 台币兑美元周三收盘小升。交易员指出，国际美元走疲，亚币普遍走强，
台币仅随之小升，惟量能维持偏淡；值得注意的是外资大卖台股逾百亿，后续动向值得关注。 
    
    他们表示，或许时序也到了年底，各方操作偏向保守，使近期成交清淡。惟尽管外资出现单日大卖股票，
但在汇市买卖美元的力道均有，未见持续且单一方向操作。
    
    〞下午外商有稍微买(美元)，但不如以往。〞一位大型外商银交易员说。
    
    另一家本地商银交易员表示，国际美元走弱，进出口商皆有所进出，台币汇价在此间水位盘整。只不过台
币量能已持续低迷一段时间，各方参与市场意愿甚低。
    
    〞这种波动很窄，是老大(央行)喜欢的结果，维持在不上不下的价位，老大很舒服。〞一位外商银交易员
说。   
      
    他们也说，台币市况非常沈闷，尤其今日上午盘整区间很窄，甚至只有1分左右；至于汇市市况清淡，除
了年底因素之外，也可能是市场仍在等待美国税改有最新进展之前，交投意愿偏向低落。     
    
    台湾股市周三收创逾一个月新低。分析师表示，美股收黑拖累今日台股随亚股全线下跌。外资及
陆资在台股今日卖超扩大至137.35亿台币。
 
  
    韩元兑美元收报1,112.3，上日收在1,118.1。

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘稍有
扩大；目前一个月美元/台币远汇报30.069/30.099，上日收在30.061。 
    
    他们预估明日台币兑美元主要区间料30.120-30.170。 
 16:00             台币/美元  上日收盘    波动区间     开盘价    成交量   上日成交
                        报价                                     亿美元   量／亿美
                                                                               元 
 台北外汇经纪公       30.150    30.180  30.144-30.164   30.159     6.51       5.48
 司                                                                      
 元太外汇经纪公       30.150    30.179  30.142-30.163   30.155     2.87       2.74
 司                                                                      
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价              上日现货收盘时水准
 )                                               
                                                 
 美元/台币一个月期           -0.070/-0.060               -0.060/-0.050
 美元/台币六个月期           -0.310/-0.280               -0.295/-0.265
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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