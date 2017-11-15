台湾汇市：台币随亚币收盘小升但量能仍淡，后续观察外商银动向

* 台币随股市小升但量能很淡，国际美元走弱 * 外资大卖台股，观察后续动向 * 明日台币兑美元区间料在30.120-30.170 路透台北11月15日 - 台币兑美元周三收盘小升。交易员指出，国际美元走疲，亚币普遍走强， 台币仅随之小升，惟量能维持偏淡；值得注意的是外资大卖台股逾百亿，后续动向值得关注。 他们表示，或许时序也到了年底，各方操作偏向保守，使近期成交清淡。惟尽管外资出现单日大卖股票， 但在汇市买卖美元的力道均有，未见持续且单一方向操作。 〞下午外商有稍微买(美元)，但不如以往。〞一位大型外商银交易员说。 另一家本地商银交易员表示，国际美元走弱，进出口商皆有所进出，台币汇价在此间水位盘整。只不过台 币量能已持续低迷一段时间，各方参与市场意愿甚低。 〞这种波动很窄，是老大(央行)喜欢的结果，维持在不上不下的价位，老大很舒服。〞一位外商银交易员 说。 他们也说，台币市况非常沈闷，尤其今日上午盘整区间很窄，甚至只有1分左右；至于汇市市况清淡，除 了年底因素之外，也可能是市场仍在等待美国税改有最新进展之前，交投意愿偏向低落。 台湾股市周三收创逾一个月新低。分析师表示，美股收黑拖累今日台股随亚股全线下跌。外资及 陆资在台股今日卖超扩大至137.35亿台币。 韩元兑美元收报1,112.3，上日收在1,118.1。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘稍有 扩大；目前一个月美元/台币远汇报30.069/30.099，上日收在30.061。 他们预估明日台币兑美元主要区间料30.120-30.170。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 报价 亿美元 量／亿美 元 台北外汇经纪公 30.150 30.180 30.144-30.164 30.159 6.51 5.48 司 元太外汇经纪公 30.150 30.179 30.142-30.163 30.155 2.87 2.74 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.070/-0.060 -0.060/-0.050 美元/台币六个月期 -0.310/-0.280 -0.295/-0.265 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 高洁如; 审校 林高丽)