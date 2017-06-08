台湾汇市：台币随亚币收盘小贬，等待英国选举结果等变数厘清

* 台币随亚币收小贬，但不脱区间 * 等待英国选举结果等连串事件厘清变数 * 明日台币兑美元区间料在30.050-30.110 路透台北6月8日 - 台币兑美元周四收盘小贬但未脱区间。交易员表示，今早北韩再度发射导弹 ，使盘初台币跟着韩元走贬，市场保持观望，并等待英国选举结果等一连串事件厘清变数。 汇银人士表示，今日外资有买有卖，整体方向不明。至于出口商在30.100以上的挂出的卖单还不少；由于 眼前就有英国大选等结果即将公布，和美国前FBI局长科米至国会作证等事件，各方保持观望。 〞脱不了区间，等出口商消化(美元)卖压，会跟着国际美元走。〞一位大型商银交易员说。 周四大事件有英国大选投票及欧洲央行的利率决定；美国联邦调查局(FBI)前局长科米将就俄罗斯或曾干 预美国大选的调查向参议院委员会作证。亚币周四则呈现小跌。 也有交易员认为欧洲央行和英国的大选结果对美元的影响可能不大，下周13-14日联邦储备理事会(FED)的 会议结果更为重要。 台湾股市周四收盘小升，量能不振。台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超23.41亿台币 ，连七个交易日买超共计163.51亿台币 韩元兑美元收报1,122.1，上日收在1,124.0。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点由上日折价转为价平；目 前一个月美元/台币远汇报30.087/30.128，上日收在30.155。 交易员预估，明日台币兑美元区间估30.050-30.150。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.105 30.095 30.073-30.129 30.115 6.43 6.33 司 元太外汇经纪公 30.104 30.094 30.073-30.125 30.115 3.16 3.20 司 无本金交割远期外汇(ND 最新报价 上日现货收盘时水准 F) 美元/台币一个月期 -0.010/0.000 -0.020/-0.010 美元/台币六个月期 -0.185/-0.155 -0.205/-0.175 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)