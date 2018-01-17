台湾汇市：台币随亚币第二日收贬，午后外资出现较明显汇出

* 午后外资汇出明显，未因大买台股现货汇入 * 美元短线有机会反弹，惟出口商抛汇料支撑 * 明日台币主要交投区间料在29.530-29.600 路透台北1月17日 - 台币兑美元周三微幅收贬，第二日下跌。汇银人士表示，美元从三年低点反 弹，且午后外资出现较明显的汇出，令台币扭转早盘的升势。 汇银人士指出，虽然今日外资在台股现货买超110.76亿台币，但在汇市并没有同步汇入。且近日总有与股 票无关的外资美元买盘，不能排除是圣诞节后进入台湾的热钱反向汇出。 〞下午(外资)都出去，上方好像有老大(央行供应美元)。〞一位银行交易员说。 另一大型银行交易员也指出，随着欧元涨多修正，美元重拾升势，此前流窜至新兴市场的热钱自然会流出 。不过出口商只要见到美元反弹就会抛售，除非今晚美元强势弹升，否则台币不太容易贬破29.600。 前述银行交易员亦表示，美元短线的确有反弹的可能，但出口商在29.600上方的卖单不少，在逢高还是要 卖美元的想法尚未改变前，台币应该还是会在高档进行整理。 台湾股市周三由黑翻红连四日收升，且站上11,000点大关。台湾证券交易所周三资料 [FINI NVd.TW]显示，外资及陆资在台股买超110.76亿台币，连三个交易日买超共计171.83亿台币。 多数新兴亚币周三下跌，因美元从三年低点反弹。韩元兑美元在当地结算平台报 1,069.3，较上日收盘价1,062.7跌0.62%。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘稍有 扩大；目前一个月美元/台币远汇报29.484/29.514，上日收在29.465。 交易员预估，明日台币兑美元主要区间在29.530-29.600。 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 盘 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 29.560 29.555 29.519-29.561 29.544 7.33 6.63 司 元太外汇经纪公 29.559 29.556 29.520-29.560 29.530 4.63 4.15 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.045/-0.035 -0.065/-0.055 美元/台币六个月期 -0.365/-0.335 -0.410/-0.380 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 董永年; 审校 乔艳红)