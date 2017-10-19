台湾汇市：台币随韩元微收贬至一周新低，出口商抛汇卖需增温压抑跌幅

* 台币随韩元及人民币收跌至一周新低 * 日圆回到相对低点激励换汇潮再现 * 出口商在台币贬破30.200抛汇增温 * 明日台币兑美元区间料在30.180-30.300 路透台北10月19日 - 台币兑美元周四收贬至逾一周新低。交易员表示，受韩 元及人民币等亚币区间偏跌，加以盘中日圆回到相对低位吸引换汇潮再起，带动台币走低； 惟出口商在台币跌破30.200抛汇卖需增温，略压抑台币跌势。 他们指出，早盘成交动能略见提高，主要来自出口商美元卖盘及蚂蚁雄兵的日圆换汇需 求，午后交投则转趋淡静，今日外资买卖汇交易皆有，暂难看出交易方向，进口商交投则显 得安静。 今日台币收近日低报30.230，至逾一周收盘低位，前波低位为10月11日的30.232。 〞出口商有出来，但感觉没有很踊跃。〞一位大型商银交易员说。 交易员认为，尽管人民币受中国三季度GDP增速放缓影响下滑，牵动台币及韩元走势趋 弱，但台股维持强势整理态势及台币贬破30.200后暂且陆续消化出口商美元卖盘，皆将缓和 台币跌势。 台湾股市周四收高0.37%报10,760.29点，中止连两日下跌；证交所资料显示， 外资及陆资在台股买超56.31亿台币，连九个交易日 买超共395.98亿台币。 亚币兑美元周四下跌，因美元隔夜走强。数据显示中国第三季经济增长放缓后，人民币 回落。其中韩元兑美元收报1,132.4，较周三收盘价1,129.9贬值0. 2%。 人民币兑美元即期周四早盘随中间价走贬，盘中亦受实需购汇和经济数据的 打压。交易员表示，隔夜美元指数回落，但日内受支撑；且月中实需购汇依然旺盛，人民币 承压下挫。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅 度与上日尾盘变化不大；目前一个月美元/台币远汇报30.174/30.202，上日 收在30.173。 交易员预估，明日台币兑美元主要区间料在30.180-30.300。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.230 30.200 30.185-30.233 30.190 5.84 5.10 司 元太外汇经纪公 30.230 30.200 30.188-30.230 30.188 4.00 3.44 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.045/-0.040 -0.050/-0.035 美元/台币六个月期 -0.270/-0.245 -0.270/-0.235 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 詹静宜；审校 杨淑祯)