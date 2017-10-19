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台湾汇市：台币随韩元微收贬至一周新低，出口商抛汇卖需增温压抑跌幅
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#亚洲
2017年10月19日 / 早上8点56分 / 5 天内

台湾汇市：台币随韩元微收贬至一周新低，出口商抛汇卖需增温压抑跌幅

2 分钟阅读

    * 台币随韩元及人民币收跌至一周新低
    * 日圆回到相对低点激励换汇潮再现
    * 出口商在台币贬破30.200抛汇增温
    * 明日台币兑美元区间料在30.180-30.300

    路透台北10月19日 - 台币兑美元周四收贬至逾一周新低。交易员表示，受韩
元及人民币等亚币区间偏跌，加以盘中日圆回到相对低位吸引换汇潮再起，带动台币走低；
惟出口商在台币跌破30.200抛汇卖需增温，略压抑台币跌势。
    
    他们指出，早盘成交动能略见提高，主要来自出口商美元卖盘及蚂蚁雄兵的日圆换汇需
求，午后交投则转趋淡静，今日外资买卖汇交易皆有，暂难看出交易方向，进口商交投则显
得安静。
    
    今日台币收近日低报30.230，至逾一周收盘低位，前波低位为10月11日的30.232。

    〞出口商有出来，但感觉没有很踊跃。〞一位大型商银交易员说。
    
    交易员认为，尽管人民币受中国三季度GDP增速放缓影响下滑，牵动台币及韩元走势趋
弱，但台股维持强势整理态势及台币贬破30.200后暂且陆续消化出口商美元卖盘，皆将缓和
台币跌势。
    
    台湾股市周四收高0.37%报10,760.29点，中止连两日下跌；证交所资料显示，
外资及陆资在台股买超56.31亿台币，连九个交易日 买超共395.98亿台币。
    
    亚币兑美元周四下跌，因美元隔夜走强。数据显示中国第三季经济增长放缓后，人民币
回落。其中韩元兑美元收报1,132.4，较周三收盘价1,129.9贬值0.
2%。

    人民币兑美元即期周四早盘随中间价走贬，盘中亦受实需购汇和经济数据的
打压。交易员表示，隔夜美元指数回落，但日内受支撑；且月中实需购汇依然旺盛，人民币
承压下挫。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅
度与上日尾盘变化不大；目前一个月美元/台币远汇报30.174/30.202，上日
收在30.173。
    
    交易员预估，明日台币兑美元主要区间料在30.180-30.300。     
    
 16:00             台币/美  上日收盘    波动区间     开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.230    30.200  30.185-30.233   30.190     5.84       5.10
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.230    30.200  30.188-30.230   30.188     4.00       3.44
 司                                                                    
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价              上日现货收盘时水准
 )                                               
                                                 
 美元/台币一个月期           -0.045/-0.040               -0.050/-0.035
 美元/台币六个月期           -0.270/-0.245               -0.270/-0.235
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 詹静宜；审校 杨淑祯)

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