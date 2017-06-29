台湾汇市：台币随韩元收升中止连两日贬势，量缩观望外资进一步动向

* 台币随韩元收升中止连两日贬势 * 交投量缩观望外资进一步动向 * 明日台币兑美元区间料在30.300-30.450 路透台北6月29日 - 台币兑美元周四收升，中止连续两日跌势。交易员表示， 由于美元持续疲软及台股随国际股市反弹上涨，带动台币随韩元区间偏升整理，惟量缩观望 外资进一步动向。 他们并指出，明日为第二季底最后交易日，料出口商抛汇卖需仍在，将收敛台币续升力 道、暂在30.400下方狭幅盘整，除非外资表态才会提供台币明确方向。 〞台币一贬出口商就来，第一季汇损这么严重，第二季底不来吗?〞一位公营银行交易 员说。 资金流向方面，他们并称，今日汇市交投转趋淡静，除了部分进口商买汇需求较为积极 外，出口商抛汇卖需则较上日安静许多，至于外资买卖汇双向交易皆有，暂看不出明显方向 。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点仍在价平至 小幅溢价间；目前一个月美元/台币远汇报30.385/30.426，上日收在30.350 。 台湾股市周四收涨0.3%至10,421.65点；证券交易所资料显示，今日外资 及陆资在台股再转为买超40.90亿台币。 多新兴亚洲货币周四小升，中国人民币触及逾七个月高位；投资人消化欧洲货币政策将 缩紧的预期后，美元走弱。今日韩元兑美元本地收报1,141.1，较 周三收盘位1,144.0上涨0.3%。 交易员预估，明日台币兑美元主要交易区间料在30.300-30.450。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.370 30.438 30.355-30.389 30.360 5.87 8.72 司 元太外汇经纪公 30.370 30.439 30.353-30.385 30.365 4.05 5.095 司 无本金交割远期外汇(ND 最新报价 上日现货收盘时水准 F) 美元/台币一个月期 0.000/0.020 0.010/0.020 美元/台币六个月期 -0.110/-0.070 -0.105/-0.075 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 詹静宜 ；审校 林高丽)