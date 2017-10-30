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台湾汇市：台币随韩元等亚币收升，外资汇入与出口商月底抛汇带动
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#亚洲
2017年10月30日 / 早上8点46分 / 1 天内

台湾汇市：台币随韩元等亚币收升，外资汇入与出口商月底抛汇带动

2 分钟阅读

    * 外资汇入与出口商抛汇，台币兑美元收升
    * 美联储主席仍不确定等料令汇市震荡
    * 明日台币兑美元区间料在30.150-30.230

    路透台北10月30日 - 台币兑美元周一收升。交易员表示，因外资汇入与出口商月底抛汇带动，
再加上韩元兑美元走升，令台币表现偏强。
    
    他们指出，由于苹果iPhone X预购火爆，外资一早即汇入并在台股买进苹果概念股，不过台股加
权指数在10,800点上方压力沉重，且外资也后继乏力，仅能让台币维持小幅升值格局。
    
    〞不太容易有大量资金进来，主要央行货币政策都在收缩了。〞一位大型银行交易员说。
    
    他表示，由于时序迈入月底，出口商有例行性的抛汇需求，但进口商对于目前的美元价位兴致缺缺，因此
台币维持偏升格局。但整体而言，台币仍处在大升、大贬都不易的盘整格局，短线还难看出走向。
    
    另一银行交易员则称，本周国际市场变数仍多，除了下届美联储主席仍充满不确定性外，还有日本央行、
美国联邦公开市场委员会(FOMC)等要宣布利率决议，周五还有美国10月非农就业岗位等重要经济数据宣布，都
会牵动全球汇市的走向。
    
    台湾股市周一收升至逾一周新高。证券交易所资料显示，外资及陆资在台股转为买超34.38亿台币
；上交易日修正后为卖超10.30亿台币。
    
    亚洲新兴市场货币周一走高，因美元小跌，不过美元仍徘徊在三个月高位附近。对于美国总统特朗普将提
名哪位候选人担任下届美联储主席，仍充满不确定性。韩元兑美元交投在1,124.6，
较周五收盘的1,130.5涨0.5%。    
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度与上日尾盘扩大
；目前一个月美元/台币远汇报30.120/30.160，上日收在30.128。
    
    交易员预估，明日台币兑美元主要区间料在30.150-30.230。     
    
 16:00             台币/美  上日收盘    波动区间     开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.205    30.277  30.170-30.260   30.260     6.92       5.89
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.205    30.276  30.180-30.240   30.240     2.85      3.075
 司                                                                    
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价              上日现货收盘时水准
 )                                               
                                                 
 美元/台币一个月期           -0.055/-0.045               -0.040/-0.030
 美元/台币六个月期           -0.315/-0.285               -0.290/-0.260
 
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 董永年; 审校 林高丽)

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