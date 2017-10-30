台湾汇市：台币随韩元等亚币收升，外资汇入与出口商月底抛汇带动

* 外资汇入与出口商抛汇，台币兑美元收升 * 美联储主席仍不确定等料令汇市震荡 * 明日台币兑美元区间料在30.150-30.230 路透台北10月30日 - 台币兑美元周一收升。交易员表示，因外资汇入与出口商月底抛汇带动， 再加上韩元兑美元走升，令台币表现偏强。 他们指出，由于苹果iPhone X预购火爆，外资一早即汇入并在台股买进苹果概念股，不过台股加 权指数在10,800点上方压力沉重，且外资也后继乏力，仅能让台币维持小幅升值格局。 〞不太容易有大量资金进来，主要央行货币政策都在收缩了。〞一位大型银行交易员说。 他表示，由于时序迈入月底，出口商有例行性的抛汇需求，但进口商对于目前的美元价位兴致缺缺，因此 台币维持偏升格局。但整体而言，台币仍处在大升、大贬都不易的盘整格局，短线还难看出走向。 另一银行交易员则称，本周国际市场变数仍多，除了下届美联储主席仍充满不确定性外，还有日本央行、 美国联邦公开市场委员会(FOMC)等要宣布利率决议，周五还有美国10月非农就业岗位等重要经济数据宣布，都 会牵动全球汇市的走向。 台湾股市周一收升至逾一周新高。证券交易所资料显示，外资及陆资在台股转为买超34.38亿台币 ；上交易日修正后为卖超10.30亿台币。 亚洲新兴市场货币周一走高，因美元小跌，不过美元仍徘徊在三个月高位附近。对于美国总统特朗普将提 名哪位候选人担任下届美联储主席，仍充满不确定性。韩元兑美元交投在1,124.6， 较周五收盘的1,130.5涨0.5%。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度与上日尾盘扩大 ；目前一个月美元/台币远汇报30.120/30.160，上日收在30.128。 交易员预估，明日台币兑美元主要区间料在30.150-30.230。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.205 30.277 30.170-30.260 30.260 6.92 5.89 司 元太外汇经纪公 30.205 30.276 30.180-30.240 30.240 2.85 3.075 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.055/-0.045 -0.040/-0.030 美元/台币六个月期 -0.315/-0.285 -0.290/-0.260 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 董永年; 审校 林高丽)