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台湾汇市：台币震荡收微升，出口商抛汇但外银回补美元致升幅缩减
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2017年7月5日 / 上午9点51分 / 1 个月前

台湾汇市：台币震荡收微升，出口商抛汇但外银回补美元致升幅缩减

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 台币兑美元震荡收微升，短线陷区间整理
    * 午后外银大举回补美元，致台币升幅缩减
    * 北韩试射飞弹，央行称密切注意市场动态
    * 明日台币兑美元区间料在30.450-30.550

    路透台北7月5日 - 台币兑美元周三收微升。交易员指出，受韩元走扬及出口商进场抛汇等带动，今天台币开低后震荡走扬，惟尾盘因有外银进场回补美元部位，促使台币升幅缩减，短线料呈区间整理。
    
    他们表示，近日台币走势略偏弱，吸引出口商持续抛出美元，进口商则逢低买入美元，双方在30.500附近展开攻防；不过，台币若进一步走低，出口商美元卖盘将缩手并转趋观望。
    
    〞下午出口商卖很多美金，带动台币升破30.500，但推升到30.480-30.485，就有外商银行进来回补美元部位。〞一大型银行交易员说。
    
    另一大型银行交易员则称，早盘因海外无本金交割远期外汇(NDF)看空美元，促使台币走升，但午后情势反转，海外反手做多美元，〞大家看到海外美元弹上来了，就不计价回补美元部位了。〞
    
    他们指出，目前在30.500上方出口商美元卖压仍相当沉重，大型油品进口商则低接美元，以目前台币在30.500上下狭幅波动观察，进口商还是相当冷静；但是，台币若贬破30.550将引发进口商恐慌性美元买盘涌入，出口商则将惜售美元。
    
    对于近日北韩试射飞弹，一度冲击亚洲股汇市表现，台湾央行一不愿具名官员称，他说，〞央行会随时密切注意国际金融市场动态。〞
       
    台湾股市周三收升，加权股价指数收涨0.55%。台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股卖超22.26亿台币，连三个交易日卖超共69.46亿台币。
    
    亚洲新兴货币周三小幅上涨，因美国与朝鲜(北韩)之间的紧张情势升高，同时投资人在美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布会议记录之前缩减美元仓位，这些疑虑导致美元兑日圆下跌。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘缩减；目前一个月美元/台币远汇报30.550/30.570，上日收在30.523。
             
    交易员预估，明日台币兑美元主要交易区间料在30.450-30.550。
    
 16:00             台币/美  上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.509    30.528  30.475-30.530   30.530     5.13       9.82
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.508    30.527  30.481-30.530   30.495     3.03       5.02
 司                                                                    
 无本金交割远期外汇(ND        最新报价               上日现货收盘时水准
 F)                                            
                                               
 美元/台币一个月期           0.000/0.015                 0.030/0.040
 美元/台币六个月期          -0.095/-0.060              -0.035/-0.005
 
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 罗两莎；审校 张喜良)

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