台湾汇市：台币震荡收微贬，因美元走强及外资卖超台股后汇出

* 外资早进晚出，进出金额互抵后持平 * 台股攻高外资却卖台股，台币尾盘转贬 * 明日台币兑美元区间料在30.150-30.300 路透台北8月7日 - 台币兑美元周一震荡收微贬，终止连三升；交易员表示，在国际美元走强及 外资卖超台股冲击下，尾盘外资出现小幅汇出，促使台币由升转贬；短线台币料将呈区间整理格局。 他们指出，台币在台股冲高带动下，早盘外资和出口商同步抛售美元，激励台币一度升破30.200大关，但 午后公布外资仍在台股卖超，加上外资汇出致台币应声走贬。惟外资在进出金额相抵后几乎持平，即无大量的 进出。 〞大家看到今天股市涨很多，以为外资汇进来很多，大家都压、压、压，把(美元)汇率压低，但下午公布 出来，发现外资竟然还在股市卖超，台币就转贬了。〞一资深汇银人士说。 他并称，今天外资并无大量进出，但随国际美元走强，日圆和韩元等亚币均走软，台币因台股大涨并创27 年4个月新高而走强，且成为各亚币中相对走强的货币。 一大型外资保管行交易员则表示，外资今天进出金额都不大，汇市交投亦显得清淡许多，成交量明显缩减 ，〞我们这里没有看到外资有大量进出，成交量那么小，整天都处在发呆状态。〞 一大型银行交易员指出，早盘外资和出口商均进场抛售美元，进口商则买入美元，但买卖双方力道都不强 ，亦使早盘台币一度走升后，随后汇价即卡在30.200附近交易，短线台币应不易升破30.150价位。 亚洲货币周一大多下跌，因有迹象显示美国就业市场收紧，但对于美元强势是否会延续则尚无定论。 台湾股市周一出量收涨，并创27年四个月新高，加权股价指数收涨0.69%。台湾证券 交易所周一资料显示，外资及陆资在台股卖超5.60亿台币，连三个交易日卖 超共计81.26亿台币；上交易日修 正后为卖超19.45亿台币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩增；目 前一个月美元/台币远汇报30.154/30.194，上日收在30.127。 交易员预估，明日台币兑美元区间料在30.150-30.300。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.234 30.220 30.187-30.275 30.200 5.85 6.29 司 元太外汇经纪公 30.235 30.220 30.192-30.239 30.200 3.07 3.68 司 无本金交割远期外汇(ND 最新报价 上日现货收盘时水准 F) 美元/台币一个月期 -0.065/-0.045 -0.055/-0.045 美元/台币六个月期 -0.240/-0.200 -0.225/-0.195 (记者 罗两莎 ；审校 杨淑祯)