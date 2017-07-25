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14 天前
台湾汇市：外商银先买汇后抛汇未见方向，台币收平盘附近等待美联储会议
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2017年7月25日 / 早上8点48分 / 14 天前

台湾汇市：外商银先买汇后抛汇未见方向，台币收平盘附近等待美联储会议

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 外商银先买汇后抛汇，惟未有明确方向
    * 出口商邻近30.400有美元卖压
    * 明日台币兑美元区间料在30.300-30.400

    路透台北7月25日 - 台币兑美元周二收平盘附近。交易员称，外商银先买汇后抛汇，并未有明确
方向，而出口商也在30.400有美元卖压。各方静待美联储会议的最新决定，多空仓位未有大幅变动。
    
    汇银人士表示，目前市场认为美联储(FED)虽召开会议，但升息机率低。目前多以等待会议声明为主，没
有明确方向。至于出口商逢美元高位则入场抛汇，惟未到月底最末日，抛汇压力也不算太大。
    
    〞美元指数弱，现在没优势。支撑美金就二支脚，一是川普，二是升息。〞一位大型商银交易员表示。
    
    他们认为，和韩元、坡元相较，台币目前在30.300-30.400的水位已偏弱，主要还是日前逾千亿台币以上
台积电现金股利发放后，外资有部分汇出，致使台币已弱于部分亚币。
    
    〞美元指数爬不起来趴在那里，因为现金股利汇出挡一下没让美元续弱。〞一位民营银行业者说。
    
    本周重大的现金股利发放情况还有：周五富邦金将发放204.67亿台币、台达电发放12
9.9亿台币现金股利。交易员大多认为，与台积电相较这些现金股利就算有汇出压力，也已轻微很多。
    
    周二GMT1400美国将公布消费者信心指数，周三有美国新屋销售年率；至于台北时间周四凌晨美联储联邦
公开市场委员会(FOMC)则宣布利率决定(GMT1800)。
    
    台湾股市加权股价指数周二开低走高收微升。。外资及陆资则在台股买超4.58亿台
币，连两个交易日买超共16.85亿台币。
    
    韩元兑美元收报1,115.3，上日收在1,114.0。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘相去
不远；目前一个月美元/台币远汇报30.265/30.305，上日收在30.255。
    
    交易员预估，明日台币兑美元主要交易区间料30.300-30.400。     
    
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选        
         
 16:00             台币/美  上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.360    30.359  30.303-30.390   30.385     6.12       8.08
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.358    30.358  30.303-30.395   30.374     3.61       4.28
 司                                                                    
 无本金交割远期外汇(ND        最新报价               上日现货收盘时水准
 F)                                            
                                               
 美元/台币一个月期          -0.055/-0.045              -0.065/-0.055
 美元/台币六个月期          -0.230/-0.200              -0.235/-0.205 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)

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