台湾汇市：外商银先买汇后抛汇未见方向，台币收平盘附近等待美联储会议

* 外商银先买汇后抛汇，惟未有明确方向 * 出口商邻近30.400有美元卖压 * 明日台币兑美元区间料在30.300-30.400 路透台北7月25日 - 台币兑美元周二收平盘附近。交易员称，外商银先买汇后抛汇，并未有明确 方向，而出口商也在30.400有美元卖压。各方静待美联储会议的最新决定，多空仓位未有大幅变动。 汇银人士表示，目前市场认为美联储(FED)虽召开会议，但升息机率低。目前多以等待会议声明为主，没 有明确方向。至于出口商逢美元高位则入场抛汇，惟未到月底最末日，抛汇压力也不算太大。 〞美元指数弱，现在没优势。支撑美金就二支脚，一是川普，二是升息。〞一位大型商银交易员表示。 他们认为，和韩元、坡元相较，台币目前在30.300-30.400的水位已偏弱，主要还是日前逾千亿台币以上 台积电现金股利发放后，外资有部分汇出，致使台币已弱于部分亚币。 〞美元指数爬不起来趴在那里，因为现金股利汇出挡一下没让美元续弱。〞一位民营银行业者说。 本周重大的现金股利发放情况还有：周五富邦金将发放204.67亿台币、台达电发放12 9.9亿台币现金股利。交易员大多认为，与台积电相较这些现金股利就算有汇出压力，也已轻微很多。 周二GMT1400美国将公布消费者信心指数，周三有美国新屋销售年率；至于台北时间周四凌晨美联储联邦 公开市场委员会(FOMC)则宣布利率决定(GMT1800)。 台湾股市加权股价指数周二开低走高收微升。。外资及陆资则在台股买超4.58亿台 币，连两个交易日买超共16.85亿台币。 韩元兑美元收报1,115.3，上日收在1,114.0。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘相去 不远；目前一个月美元/台币远汇报30.265/30.305，上日收在30.255。 交易员预估，明日台币兑美元主要交易区间料30.300-30.400。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.360 30.359 30.303-30.390 30.385 6.12 8.08 司 元太外汇经纪公 30.358 30.358 30.303-30.395 30.374 3.61 4.28 司 无本金交割远期外汇(ND 最新报价 上日现货收盘时水准 F) 美元/台币一个月期 -0.055/-0.045 -0.065/-0.055 美元/台币六个月期 -0.230/-0.200 -0.235/-0.205 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)