台湾汇市：外资午后反转汇入令台币逆转收升，观望本周美联储会议

* 午后韩元逆转收升，带动亚币走强 * 观望美联储会议结果 * 外资午后大幅抛汇，台币收升近1角 * 明日台币兑美元区间料在30.320-30.450 路透台北7月24日 - 台币兑美元周一收升。交易员称，盘初外商的保管银行一度积极买汇，惟午 后韩元转为收升，亚币走强，带动台币一度升逾1角以上。惟本周则仍密切关注美联储的议息会议 结果。 汇银人士表示，上周四-五因应台积电大额现金股利发放，外商银连两日买汇相当积极。不过今 日午后受亚币走强的带动，一开盘外商银反手抛汇，台币翻转走强收升近1角。 〞早上接近30.500的时候出口商卖蛮多的，出口商看到30.500，就像鲨鱼看到血一样马上动作，〞一位小 型商银交易员表示。 短期之内，他们认为，台币预料仍将在此间水位附近盘整。但是，国际消息面上仍须注意美国总统川普( 特朗普)若推动政策受挫，将使美元指数持续低头；而台股现金股利发放，外资大幅汇出若告一段落，加以月 底接近出口商抛汇动作偏大，则不排除台币可能趋升至30.200的关卡。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大 ；目前一个月美元/台币远汇报30.217/30.257，上日收在30.353。 美元指数周一在13个月低位附近挣扎，因美国政治问题削弱了国会将很快通过总统特朗普的刺激和税改计 划的希望。 韩元兑美元报1,114.0，上日收在1,118.2；韩元兑美元收于四个月高位，并且距离年度收盘高 位也不远，因美元在全球市场持续疲弱。 本周重大的现金股利发放情况有：周五富邦金将发放204.67亿台币、台达电发放129. 9亿台币现金股利。 台湾股市加权股价指数周一收盘小升，全场在平盘附近窄幅整理。外资及陆资今日 则在台股转为买超13.32亿台币，中止先前连两个交易日卖超共60.07亿台币。 交易员预估，明日台币兑美元主要交易区间料在30.320-30.450。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.359 30.451 30.333-30.489 30.440 8.08 10.98 司 元太外汇经纪公 30.358 30.451 30.331-30.490 30.435 4.28 5.57 司 无本金交割远期外汇(ND 最新报价 上日现货收盘时水准 F) 美元/台币一个月期 -0.065/-0.055 -0.035/-0.025 美元/台币六个月期 -0.235/-0.205 -0.170/-0.140 (记者 高洁如; 审校 林高丽)