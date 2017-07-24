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15 天前
台湾汇市：外资午后反转汇入令台币逆转收升，观望本周美联储会议
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2017年7月24日 / 上午9点17分 / 15 天前

台湾汇市：外资午后反转汇入令台币逆转收升，观望本周美联储会议

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 午后韩元逆转收升，带动亚币走强
    * 观望美联储会议结果
    * 外资午后大幅抛汇，台币收升近1角
    * 明日台币兑美元区间料在30.320-30.450

    路透台北7月24日 - 台币兑美元周一收升。交易员称，盘初外商的保管银行一度积极买汇，惟午
后韩元转为收升，亚币走强，带动台币一度升逾1角以上。惟本周则仍密切关注美联储的议息会议
结果。
    
    汇银人士表示，上周四-五因应台积电大额现金股利发放，外商银连两日买汇相当积极。不过今
日午后受亚币走强的带动，一开盘外商银反手抛汇，台币翻转走强收升近1角。
    
    〞早上接近30.500的时候出口商卖蛮多的，出口商看到30.500，就像鲨鱼看到血一样马上动作，〞一位小
型商银交易员表示。
    
    短期之内，他们认为，台币预料仍将在此间水位附近盘整。但是，国际消息面上仍须注意美国总统川普(
特朗普)若推动政策受挫，将使美元指数持续低头；而台股现金股利发放，外资大幅汇出若告一段落，加以月
底接近出口商抛汇动作偏大，则不排除台币可能趋升至30.200的关卡。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大
；目前一个月美元/台币远汇报30.217/30.257，上日收在30.353。
     
    美元指数周一在13个月低位附近挣扎，因美国政治问题削弱了国会将很快通过总统特朗普的刺激和税改计
划的希望。
      
    韩元兑美元报1,114.0，上日收在1,118.2；韩元兑美元收于四个月高位，并且距离年度收盘高
位也不远，因美元在全球市场持续疲弱。
    
    本周重大的现金股利发放情况有：周五富邦金将发放204.67亿台币、台达电发放129.
9亿台币现金股利。     
    
    台湾股市加权股价指数周一收盘小升，全场在平盘附近窄幅整理。外资及陆资今日
则在台股转为买超13.32亿台币，中止先前连两个交易日卖超共60.07亿台币。
      
    交易员预估，明日台币兑美元主要交易区间料在30.320-30.450。     
    
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完)
            
 16:00             台币/美  上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.359    30.451  30.333-30.489   30.440     8.08      10.98
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.358    30.451  30.331-30.490   30.435     4.28       5.57
 司                                                                    
 无本金交割远期外汇(ND        最新报价               上日现货收盘时水准
 F)                                            
                                               
 美元/台币一个月期          -0.065/-0.055              -0.035/-0.025
 美元/台币六个月期          -0.235/-0.205              -0.170/-0.140 (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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