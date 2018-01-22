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January 22, 2018 / 9:38 AM / in a day

台湾汇市：央行尾盘干预令台币震荡收微贬，外资净汇入逾5亿美元

2 分钟阅读

    * 外资净汇入逾5亿美元，央行尾盘进场干预
    * 热钱发动猛烈攻势，台币一度创近五年盘中新高
    * 台币由升转贬，惟短线趋势仍看升
    * 明日台币主要交投区间料在29.200-29.400

    路透台北1月22日 - 台币兑美元周一震荡收微贬。汇银人士称，受外资疯狂涌入且净汇入逾5亿
美元激励，并引爆出口商恐慌性抛汇，台币强劲升值并一度触及29.200的近五年新高；惟午后油款逢低大买美
元，且尾盘央行进场强力干预，导致台币瞬间由升转贬；惟短线台币仍看升。
    
    一资深汇银人士指出，外资对台币发动猛烈攻击，已连续两个交易日均大举净汇入逾5亿美元，而随台币
一路强升，美元买盘纷纷缩手，以致在韩元等亚币均走贬之际，台币表现却一枝独秀，成亚洲超强货币。
    
    〞国际上有比较异常的资金进来，主要是(美元)没有什么需求...台币有被攻击的味道。〞该资深汇银人
士说，〞外资进来之后进去买债券和买反向ETF，这波外资有点在试盘的味道，尤其是海外市场，现货虽然回
来(贬)了，但海外还是赌台币升值，可见他们还没死心。〞
    
    他们表示，今天韩元等亚币大都走贬，台币早盘因外资大举涌入，并引爆出口商恐慌抛汇，带动台币一度
劲升逾2角，盘中最高冲到29.200重点关卡；不过，央行尾盘进场强力干预使台币由升转而收小贬，短线台币
趋势仍看升，且有机会再往测29.200整数价位。
    
    台币此前盘中高点是2013年1月25日的29.045。
  
    一大型银行交易员称，因外资持续看好台股，短线台币脱离不了升值格局，惟值得注意的是今天外资在台
股买超金额缩减，且有不少外资早盘在狂抛美元后，午后已见回补买盘，台币料将呈高档震荡走势。
        
    而台湾央行傍晚亦称，随国际美元走强，今天包含韩元、欧元及英镑和澳币等非美货币均兑美元走低，而
台币贬幅相对较小，仅微贬0.01%。
    
     台湾股市周一连七日收升，并创27年10个月新高，加权股价指数收涨0.72%。 台湾
证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超25.28亿台币， 连六个交易日买超共计369.88
亿台币；上交易日为买超86.11亿台币。
    
    多数新兴亚币周一下跌，因美元从美国公债收益率上涨中获得支撑，勉力维持在三年低点上方，此前美元
因美国政府停摆的消息而略微下滑。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘明显扩增
，显示海外市场看升台币；目前一个月美元/台币远汇报29.136/29.186，上日收在29.238。
        
    交易员预估，明日台币兑美元主要区间在29.200-20.400。
    
 16:00            台币/美   上日收    波动区间     开盘价     成交量  上日成交
                       元       盘                            亿美元  量／亿美
                     报价                                                  元 
 台北外汇经纪公    29.432   29.430  29.200-29.450  29.450      11.05     11.93
 司                                                                   
 元太外汇经纪公    29.431   29.432  29.200-29.433  29.425       5.29      4.79
 司                                                                   
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价              上日现货收盘时水准
 )                                                
                                                  
 美元/台币一个月期            -0.115/-0.105             -0.090/-0.070
 美元/台币六个月期            -0.465/-0.445             -0.435/-0.395
    
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