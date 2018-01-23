台湾汇市：央行正面迎战热钱台币震荡收小升，外资净汇入近八亿美元

* 台币兑美元出量震荡收小升，央行尾盘出手干预 * 外资发动新一波攻击，净汇入扩大至近八亿美元 * 央行跟外资“比拳头”，正面迎战修理炒汇热钱 * 明日台币主要交投区间料在29.100-29.400 路透台北1月23日 - 台币兑美元周二出量震荡收小升，创五年收盘新高。汇银 人士称，受外资持续疯狂涌入激励，台币延续上日急涨走势，开盘不到一小时即攻破29.200 重要心理关卡，并一度狂升逾3角，创近五年盘中新高；但尾盘央行进场干预，终场仅小升3 分。 一资深汇银人士称，今天外资净汇入金额进一步扩大近八亿美元，并对台币发动新一波 猛烈攻击；而面临国际热钱大军压境，央行早盘适度放手让台币狂升，随后再进场拉抬美元 ，正面迎战外资，修理炒汇热钱。 〞大家来比谁的拳头大啊，但从海外NDF市场来看，显然热钱还是没死心。〞该资深汇 银人士说，〞看来这波热钱就是要股汇双赚，而且是要双赔的赚，怎么能让他们得逞？〞 多位大型银行交易员称，外资疯狂抛汇，今天央行全场紧盯各银行抛汇动作，且〞口头 干预〞更为积极，但外资如洪水般涌入，央行适度放手让台币狂涨，让外资在一阵〞自相残 杀〞后；央行再出手拉抬美元，台币尾盘收在29.400以上。 〞老大口头询问变得很积极，以前大概要挂5到10支(每支100万美元)央行才会来关切， 这两天只要挂两支就接到电话了。〞一大型银行交易员说，〞老大会叫我们处理一下，如果 不是客户的单子，只好摸摸鼻子撤了。〞 他们并指出，因这波热钱攻击非常猛烈，央行紧盯各银行美元卖盘，且透过〞口头询问 〞银行客户性质变得更积极，但未出手强力阻升台币，且有适度放手让台币大升的味道。 一大型商银交易员即称，今天外资持续汇入，却未见出口商进一步恐慌性美元卖单，〞 这波台币急升，出口商受重伤，大概是放弃治疗了。〞 他们表示，国际美元走软、外资大举涌入，加上亚币走升，且台币早盘一度攻破29.200 重要关卡，短线台币趋势仍偏升，料美元下一个支撑价位在29.100，甚至是29.00整数关卡 。 台币兑美元今日收在29.402，创五年收盘新高，此前新高为2013年1月25日的29.250； 盘中最高曾大升逾3角至29.114，为五年盘中新高位，前次高点是2013年1月25日盘中触及的 29.045。 台湾股市周二第八日收升，续创27年10个月新高，加权股价指数收涨0.19%。 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股买超51.44亿台币，连七个 交易日买超共计421.32亿台币；上交易日为买超25.28亿台币。 新兴亚洲货币周二大多上涨，因美元仍处在三年低点附近；美元之前收复部分失地，因 美国参议员达成协议以结束政府关门局面。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较 上日尾盘略为扩增；目前一个月美元/台币远汇报29.148/29.178，上日收在2 9.124。 交易员预估，明日台币兑美元主要区间在29.100-29.400。 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 盘 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 29.402 29.432 29.114-29.403 29.300 14.77 11.05 司 元太外汇经纪公 29.400 29.431 29.115-29.400 29.290 5.735 5.29 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.120/-0.110 -0.115/-0.105 美元/台币六个月期 -0.470/-0.440 -0.465/-0.445 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 罗两莎；审校 乔艳红)