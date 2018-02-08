台湾汇市：美元持坚台币早盘区间微跌，后续关注外资动向及出口商抛汇力道

路透台北2月8日 - 台币兑美元周四早盘区间微跌。交易员表示，由于美股走势陷入震荡、美元持坚，带动盘初台币随韩元等亚币持平偏弱整理，后续关注外资动向及出口商抛汇力道。

资金流向方面，他们指出，早盘汇市交投持稳偏热，场上持续消化进口商买汇需求，并见出口商在台币靠向29.300抛汇挂单积极，至于外资则是买卖汇皆有，暂看不出明显方向。

〞今天美元偏强，台币稍微弱了点，但预料贬幅不大。〞一位公营银行交易员说。

本地时间10:07，台币兑美元跌1.2分报29.282，交易区间在29.260-29.330，台北外汇经纪商成交金额为2.06亿美元；韩元兑美元报1,086.8，上日收在1,086.6；台湾加权指数则涨0.04%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度与上日尾盘变化不大；目前一个月美元/台币远汇报29.223/29.238，上日收在29.277。

交易员预估，今天台币兑美元主要区间在29.250-29.350。

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