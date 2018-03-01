台湾汇市：美元走势转强令台币早盘走贬，但出口商持续抛汇抑制贬幅

路透台北3月1日 - 台币兑美元周四早盘走贬。交易员表示，美联储主席鲍威尔周二的谈话提振美元，令台币在公共假期结束后补贬，不过出口商在29.300上方抛汇抑制了台币的贬值幅度。

他们指出，由于美元指数突破了W底的90.567颈线关卡，今早外资一开盘即买进美元，但来到29.300上方，出口商的抛汇卖压随即出现，之后也有少数外资转为汇入。

〞美元反弹趋势逐渐确立，但出口商还是卖。〞一位公股银行交易员说。

另一银行交易员则称，相较于亚币这两天的贬值幅度，台币今早补跌有限，主要就是因为出口商卡在29.300抛汇。盘中将观察台股跌幅的变化、外资动向以及进口商是否进场买美元，以判断台币是否会继续下跌。

本地时间10:27，台币兑美元贬7.1分报29.301，交易区间在29.275-29.329，台北外汇经纪商第一小时成交金额为1.69亿美元，周二同期为1.10亿美元。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日收敛；目前一个月美元/台币远汇报29.196/29.246，上日收在29.244。

交易员预估，今天台币兑美元主要区间在29.240-29.330。

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