台湾经济：今年出口至新南向18国年增率估达5%，高于平均--国贸局

路透台北1月16日 - 台湾经济部国际贸易局周二表示，今年目标新南向18国的出口金额增加5%以上，高于今年台湾官方最新出口预估年增4.51%。

国贸局资料显示，2017年台湾出口新南向18国年增13.4%，略高于2017年出口年增13.2%。国贸局长杨珍妮表示，针对新南向18国有许多拓销工作，更利用了贸协的大数据中心帮助厂商及工协会做潜力市场评估。

〞和新南向国家在教育、医疗、观光都有更多交流。〞她说。

国贸局贸易发展组何莉芬也表示，今年陆续将在印尼、印度、越南、泰国和马来西亚举办台湾形象展，其中也以智慧城市和绿色科技作为主轴，此外也洽邀了全球买主来台采购及新南向市场卖主来台推广产品，及举办供应链采购伙伴大会等，希望促进深化新南向国家的关系。

2016年5月蔡英文政府上台后，与中国大陆关系趋冷，为免台湾企业长期过于依赖中国大陆发展，新南向政策应运而生，目标与新南向18国建立更为紧密双边关系。

新南向18国包括：印尼、菲律宾、泰国、马来西亚、新加坡、汶莱、越南、缅甸、柬埔寨、寮国、印度、巴基斯坦、孟加拉、尼泊尔、斯里兰卡、不丹、澳大利亚、纽西兰。

数字显示，2017年度行政院编列40余亿新南向政策的相关预算，2018年度的相关预算则达到72.6亿台币，增幅至少达七成以上。

台湾主计总处预估，2018年经济成长率估年增2.29%，出口预估年增4.51%；进口年增5.47%。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)