台湾经济：召开首次加速投资台湾专案会议以刺激经济成长--行政院

路透台北9月27日 - 台湾行政院周三表示，将着重加速投资台湾的几项具体措施，包括紧盯公共建设执行率、公营事业积极投资以及经济部辖下招商中心的营运扩大及效益检讨。

〞加速投资台湾〞专案会议日后一律由行政院长赖清德主持，同时经济部长沈荣津和国发会主委陈美伶今日也一同参加。赖清德表示，拚经济的具体措施有几项，其中台湾投资动能不足，自2000年以后一直降低，至2016年止投资占GDP的比重只有20.9%。

〞对台湾经济发展是很大的伤害。〞赖清德说。

他也表示，过去中央政府的公共建设支出，执行力只有80%左右，换算等于每年500亿台币以上的公共建设没有执行完毕，日后希望可以如期如质完成。

另外，赖清德也表示，各公营事业董事长和总经理今日亦皆出席，本于公营事业发展有长远的计划发展，希望公营事业能积极投资。另外招商中心检讨方面，日后也希望涵盖内政部、金管会等，也海选有抱负的年轻人参与招商中心。

行政院长赖清德周二首度赴立法院报告中指出，为提升经济动能，行政院将以刺激民间消费、扩大公共建设、带动民间投资、奬励民间参与公共建设、落实经济转型升级，来加速推动台湾经济的发展。

上周赖清德也亲赴经济部听取〞产业五缺情形与因应对策〞，并表示经济发展面对的问题很多，要诚实以对并且务实拟定策略，踏实解决问题。

台湾主计总处预估今年经济成长率2.11%，明年首估为成长2.27%。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)