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台湾经济：台湾政府2018年公共建设先期作业初订1,494.921亿台币，年减20%
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2017年7月24日 / 上午9点28分 / 15 天前

台湾经济：台湾政府2018年公共建设先期作业初订1,494.921亿台币，年减20%

路透新闻部

1 分钟阅读

路透台北7月24日 - 台湾国发会周一委员会通过，2018年政府公共建设计画先期作业审议结果共计1,494.921亿台币，此较上年的1,869亿台币减20%。

国发会表示，明年的中央公务预算核列额度内1,320亿、依法律义务拨充农村再生基金96.194亿、拟向行政院请增78.727亿，共计1,494.921亿台币。

2017年台湾中央政府总预算编列公共建设计画经费1,869亿台币，若加计流域综合治理计画特别预算2017年度编列數157亿台币，则2017年公共预算规模达2,026亿，年增3.7%。

国发会表示，2018年公共建设中央公务预算的重大公共建设计画，以公路次类别约405亿台币为最高（约占27％），主要是台9线苏花公路山区路段改善、台9线南回公路拓宽改善后续工程、生活圈道路、西滨快速公路等。

国发会称，其次则为农业建设次类别约274亿台币（约占18％），主要办理农村再生计画、整体性治山防灾、森林永续经营、加强农田水利建设及重划区外紧急农路设施改善等。轨道建设次类别则约为177亿台币（约占12％），主要为台铁车辆购置及汰换、台北都会大众捷运系统环状线及万大-中和线一期工程、高雄市区铁路地下化等。

下水道建设约137亿台币(约占9.2%)，文化、教育及体育次类别约148亿台币（9.9％），海洋文化及流行音乐中心、历史与文化资产维护发展等计画。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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