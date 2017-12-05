台湾经济：将简化审议程序提振侨外资兴趣，藉此推动产业创新--行政院

路透台北12月5日 - 台湾行政院周一表示，为提振侨外资投资台湾，将简化侨外投资审议程序，并且结合国外创新观念，推动相关产业创新，并强化侨外投资与产业升级需求的连结。

经济部次长龚明鑫表示，台湾需要外资主要是希望他们带来新的技术和创新，特别是结合目前政府刻意扶植的五加二的新兴产业。资金面方面，台湾本身已游资非常丰沛，因此台湾需要的不是资金面。

〞比如他们将新兴的技术移到本地来，和外商、外资共同经营南向市场，也是比较新的策略和想法。〞他说。

他也表示，外商来台投资涉及面向很广，除了国际因素之外，租税条件、劳动条件及环保审查情况都会纳入考虑。

他特别表示，目前经济部已预告〞外国人投资条例〞，以及〞华侨回国投资条例〞修正草案，目前在征求公众意见，未来可能召开跨部会协商会议。此外，因应人工智慧时代(AI)来临，各特许事业主管部会应检讨主管法令，开放外资投资及跨业经营。

〞如果有中资的背景申报了就会审查。但如果有中资却不讲，申报时间会比较久。〞龚明鑫特别说。

行政院新闻稿中提到，相关部会出国招商虽有成果，但应整合相关部会资源，集中力量，针对特定产业招商。另来台投资外资，将有愈来愈少的趋势，政府也应着重于内部的招商，特别是保险业或金融业资金非常多，应有计画将相关资金引进国内投资。

五加二产业为蔡英文政府力推的产业转型计划，其中包括绿能科技、亚洲矽谷、生技医药、国防产业、智慧机械、循环经济、新农业等。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)