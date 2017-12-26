台湾经济：明年成长率预估维持2%，明年上半年首次升息机会仍大--国泰金

路透台北12月26日 - 台湾资产最大金控--国泰金旗下总经研究团队周一稍晚发布新闻稿称，维持2018年台湾经济成长率预测值2.0%不变，并首次研判有80%的机率落在1.7-2.6%，因输出成长贡献相对乐观，而内需的消费及投资略偏保守，并预估央行明年上半年首次升息机会仍大。

国泰金控新闻稿也指出，发现台湾的景气成长扩张力道，自亚洲金融风暴以来明显偏弱，展望2018年第一季成长力道仅有0.3%左右的幅度，首季后段经济气候料转为阴，但出现雨的机率仍低于20%，无须过度担心景气衰退的风险。

“外部复苏广而坚实，内部成长稳而无劲，2018年GDP成长保2机会大。”国泰金认为。

国泰金经济研究团队并称，台湾央行对明年经济成长展望乐观，在2018年上半年首次升息机会仍大，惟升息步调及幅度相对缓和，明年金融情势续处趋向宽松状态。

其也认为，短期台湾股市乐观情绪下跌，风险偏好转趋保守，台股恐将盘整，台债利率不容易见到结构性回升，加上台币强势升值的可能性不大，研判2018年第一季前台湾金融情势指数可望处在100以下的趋向宽松状态。

台湾央行上周四宣布，第四季理监事会议决议维持政策利率不变，这也是央行重贴现率连续六季维持于1.375%原水准。央行总裁彭淮南表示，央行货币政策基调仍为〞适度宽松〞。

台湾主计总处11月底上调今明两年经济成长率预估，其中今年为2.58%(前估为2.11%)，明年为2.29%(前估为2.27%)，并预计明年内需贡献度大于外贸。(完) (记者 詹静宜；审校 曾祥进)