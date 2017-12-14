台湾经济：明年成长率预估2.31%，略低于今年的2.53%--台综院

路透台北12月14日 - 台湾民间智库--台湾综合研究院周四预估，2018年台湾经济成长率将略为下行至2.31%，今年经济成长率则估为2.53%。

台综院表示，整体的民间消费趋势仍偏向悲观，民众消费意愿保守，对于2018年的民间消费成长率估为2.07%，低于2017年的预估2.14%。

〞GDP(国内生产总值)成长，但可支配所得没有。要劳工的边际生产力提高，薪水才会提高，员工薪水提高后，消费才会提高。但现在是恶性循环，往倒的方向走。〞台综院创办人刘泰英说。

他表示，明年的关键在投资，政府应带头振兴民间投资，虽然政府推动前瞻基础建设投资，但充其量一年公共建设投资也不过1,000余亿台币，相比多年前每年二、三千亿的政府投资，还是很少。

台综院院长吴再益指出，明年的不确定因素包括全球货币政策走向、国际热钱移动、国际金融汇率走势与波动、政府前瞻基础建设计划执行率以及新任央行总裁人选等变数。

他并提到，台湾的企业投资意愿低，若以机器折旧金额扣除新增投资，企业的资本存量甚至可能出现负数，资本存量很低。

刘泰英则表示，相比同属亚洲四小龙的香港、新加坡和韩国，明年台湾的经济成长还是落于最末位，低于韩国和香港的3%，〞可以说是有气无力啊！〞

吴再益亦称，目前台湾潜在经济成长率只有2.8%，全球平均潜在经济成长率还有3%，台湾的成长率已不若以往。

台湾主计总处11月底上调今明两年经济成长率预估，其中今年为2.58%(前估为2.11%)，明年为2.29%(前估为2.27%)，并预计明年内需贡献度大于外贸。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)