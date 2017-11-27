台湾经济：明年料温和成长2.2%，央行无升息的迫切性--富邦金

路透台北11月27日 - 台湾资产第二大金控--富邦金控周一称，由于预期明年台湾经济温和成长，通膨也没有急速上升，央行没有升息的迫切性，预期央行明年维持重贴现率在1.375%的可能性较大。

富邦金首席经济学家罗玮今日在记者会后并指出，初估明年台湾经济成长率为2.2%、CPI年增率为1.2%，除非央行为预留政策调整空间，才可能在下半年升息两次、每次半码，否则明年台湾利率可望维持不变。

针对台湾央行总裁明年更递的变数，他说，“政策上预料没有多大改变，但在某个时点，或许有外资炒家想来测试新总裁的底线，会让台币波动稍为大一点。”

富邦金控并预估明年台币兑美元在上半年、下半年波动区间分别在29.8-30.6、30.0-30.8，明年全年台币均价则估在30.3；至于台湾明年货币政策，富邦金则预期延续现有的宽松基调。

台湾主计总处上周五调高今明两年经济成长率预估，其中今年为2.58%(前估为2.11%)，明年为2.29%(前估为2.27%)，并预计明年内需贡献度大于外贸。

台股方面，富邦投顾总经理萧乾祥指出，受惠于iPhoneX新机出货将成为明年台湾外销出口主力，配合科技龙头厂制程提升及政府与民间企业调薪带来内需增温，台湾经济可望维持微幅成长，税改与当冲政策有助于提升投资信心，股市量能回稳有利于万点行情震荡向上发展。

萧乾祥指出，根据近20年来台湾单季GDP与台股日均量对股市评价面影响等数据分析，预估明年在台股日均量可维持微幅增加下，台股的股价净值比(PBR)评价区间可提升至1.5-2倍水准，预期明年台股指数区间料在9,000-11,500点。

台湾股市周一收跌逾百点失守月线。分析师表示，受到摩根士丹利调降台积电评级及目标价影响，拖累以台积电为首的苹果概念股全面走弱，大盘也开低走低进而跌破月线关卡，后续观望外资进一步操作动态。(完) (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)