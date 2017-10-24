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台湾经济：经济部欧洲招商团促成逾60亿台币来台投资，并进行技术合作
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#亚洲
2017年10月24日 / 早上8点50分 / 1 天内

台湾经济：经济部欧洲招商团促成逾60亿台币来台投资，并进行技术合作

1 分钟阅读

路透台北10月24日 - 台湾经济部10月举办欧洲招商访问团，积极洽邀来台投资及技术合作，已与二家外商签署投资意向书(LOI)或合作备忘录(MOU)，并促成外商来台投资逾60亿台币。

经济部指出，本次访问法国放射性废弃物处理机构ANDRA、瑞士核废料处理机构ZWILAG，及瑞士莱茵水力发电厂(Rhinkratwerk Neuhausen AG)，推动再生能源技术交流；至于法商ANDRA则和台电公司签署合作备忘录(MOU)，双方承诺彼此分享核后段管理相关知识与经验，促进实质技术合作。

在生技产业方面，洽访全球前三大制药商瑞士诺华(Novartis)公司，强化双方未来将在数位医疗及细胞精准医疗等领域之研发合作; 另亦拜访国际医药大厂英商葛兰素史克(GSK)公司，推动尖端医药技术之研发合作。

经济部并提到，物联网、智慧机械、国防科技及循环经济等创新产业，外商来台的台投资合作意愿也颇高，例如本次访问全球处理器架构大厂ARM英国剑桥总部，该公司已在台湾成立全球创投基金，未来将积极参与亚洲矽谷产业投资，并在AI(人工智慧)及物联网等领域加强合作；并与法国新创公司Sfly签署投资意向书(LOI)，将在循环经济领域在台湾投资设厂，并以台湾作为进军东南亚市场的发展基地。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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