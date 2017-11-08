台湾经济：行政院稳定供电方案共将投入9,000亿台币，明年过后入坦途

路透台北11月8日 - 台湾行政院周三针对促进民间投资的〞缺电〞问题提出解决方案，今明年用电最吃紧，但2019年的电力备用容量率可达15%，备转容量率可达10%，政府总体投入经费将达9,000亿台币。

蔡英文政府提出2025年〞非核家园〞的目标之后，缺电问题是台湾企业疑虑最高的一环。行政院长赖清德表示，稳定供电政策方向是非核家园、稳定供电和空污改善。未来电价虽纳入再生能源如太阳能发电，但不会因此而大幅调高整体电价。

〞明年(用电)也是艰苦，但一定比今年好一点，再之后就步入坦途了。〞行政院政务委员张景森表示。行政院估计2018年的电力备用容量率及转容量率分别为11.8%及6.8%，今年则为7.5%及2.5%。明年因有少数新电厂(大林、通宵)将落成，略微纾解供电紧俏情况。

他也说，由于科技的进步可以让太阳能发电的成本愈来愈低。此外太阳能发电占总体电力的占比只有20%，在成本计算上比重也不会太大。

〞过去十年以来大约一共调高电价1台币，估计未来十年情况也会差不多。〞张景森说。

赖清德重申，未来不会因为再生能源推动进度不佳而启动核能发电。也希望藉由屋顶型太阳能发电提供全民参与的机会，至于内政部对现行屋顶违章问题已有解决方案，未来屋顶设置太阳能面板将和违章建筑脱钩。

〞这个突破以后，速度会进行很快。〞张景森说。

经济部政次龚明鑫也表示，未来包括多个新发电机组加入运营，并且有太阳光电、离岸风电、地热等等，还有促进全民节电，增加灵活调度智慧储能等方案，估计政府将投入经费达9,000亿台币。

**屋顶型太阳能光电2020年达成目标**

行政院长赖清德说，目前太阳能屋顶型设置的进度快，未来也希望产业和扩大促参，原本2025年希望达成300万瓩，但进度提前，希望能够提早五年在2020年达成目标。至于政府不会个案补助，民众估计也可以零出资，厂商估计投入将达1,800亿台币。

至于地面型的太阳能光电，赖清德表示，目前2025年目标是1,700万瓩，这其中尤其是土地来源到底够不够，外界最为关心

〞如果要达到1,700万，要土地25,500公顷，我们多方向盘点后共有25,124公顷，〞赖清德说。

张景森则说目前看来电力另一个缺口是2022年，因为桃园观塘的第三接收站的兴建目前进度落后，若它进度不振则会影响2022年及2024年大潭电厂八号机和九号机的运营。〞若无法达成目标，北部的供电会有问题。〞他说。(完)