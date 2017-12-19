台湾经济：行政院请相关部会续检讨松绑保险业投资的管道及限制

路透台北12月19日 - 台湾行政院周二表示，将请金管会及财政部持续检讨松绑保险业投资管道及限制，并推动金融进口替代，鼓励业者开发金融商品，令保险业者资金更多投资台湾，而非赴海外投资。

行政院周二召开的〞投资台湾〞专案会议中，对保险业资金如何更多投入公共建设，多做讨论。

行政院长赖清德则针对保险业资金进场公共建设一事表示，基于安全性、收益性及公益性考量，保险业资金投入公共建设兴建或营运有其局限性，但仍请财政部及金管会采用适当作法，鼓励并持续建构保险业投入公共建设友善环境。

行政院新闻稿中表示，目前保险业多以金融商品为主要投资标的，未直接参与建设或营运，至于公共建设证券化须达相当规模及利率水准，才能符合发行成本并产生诱因。目前仍以发行成本较低的公债较适宜，保险业资金亦有投资意愿，此外保险业者也希望多获得公共建设资讯以利评估投资事宜。

此外，行政院会议也将请相关部会积极鼓励公营事业，例如台电、中油及台肥等，以发行公司债等成本较低之直接金融方式筹措资金，同时可增加资本市场筹码，提高资金流通性。

台湾公债殖利率偏低，各大保险业者都大幅投资海外，但由于海外尤其美国利率走高，且美元不振，海外投资缩水，引发各界关注。

日前金管会已请保发中心研议对保险业国外投资进行压力测试，不单限于国际板债券，并关注国外投资比重较高的保险公司。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)