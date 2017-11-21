台湾经济：行政院通过绿色金融行动方案，金融业投资绿能可达1.5兆台币

路透台北11月21日 - 台湾行政院周二表示，为推动能源转型达到非核家园的目标，行政院通过绿色金融行动方案，台湾的金融业可投注在绿色能源达1.5兆（万亿）台币。

行政院长赖清德在出席2017能源愿景高峰论坛时称，行政院希望利用能源转型过程，建立智慧的系统，打造台湾成为安全洁净永续的绿能矽岛。

他并指出，先前行政院亦通过法案使保险业者能投资在绿色能源，目前已有53.5亿台币的投资。

〞希望大家一起支持能源转型，兼顾环保、稳定供电等，这光靠政府没有办法做到。〞他说。

赖清德表示，行政院希望2025年达到非核家园的过程中，也希望电力的备用容量达到15%、备转容量达到10%的稳定供电目标；其中再生能源比重希望可达20%，火力发电可达到80%。

再生能源方面，政府不只着重太阳能或风力发电，另外也重视生质和地热能源。太阳能发电部分，要增加地面型的发电量，可能是鱼塭、公家土地，目前政府已盘点了2万多公顷土地，目标要达到2025年发电量17GW（吉瓦）的目标。

台湾经济部先前表示，将提供在地化分散式能源，民众可零出资、政府也零补助的方式，由地方政府遴选营运商，协助民众在屋顶设置太阳光电系统。此可望带动内需绿能商机，总投资额达1,200亿台币，并创造1万2,000人的就业机会。（完） (记者 高洁如; 审校 张喜良)