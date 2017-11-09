台湾经济：行政院通过落实周休二日劳动法规修正，冀兼顾安全和弹性

路透台北11月9日 - 台湾行政院周四通过劳动基准法周休二日新制修正法案，冀能更兼顾劳动安全和企业弹性，以平息目前企业普遍不满。

行政院长赖清德表示，原本此案是去年朝野出于善意改善劳动条件修法而来，但此使得台湾共达140多万家、提供了800万个工作机会的中小企业所依靠弹性的劳动体制无以为继，政府有需要正视及解决。

〞这修法也符合OECD(经济合作暨发展组织)希望营造安全又弹性的劳动体制。〞他说。

行政院表示，修法中的四不变包括：保持正常工时不变，仍维持每日工时8小时，每周40小时；周休二日原则不变，连续上班12天并非常态；加班总工时不变，将每月最多延长工时46小时做弹性运用；以及加班费计算费率不变。

另外，在增加弹性措施的部分，加班工时现行每个月延长工时为46小时，每三个月的延长工时加总为138小时，为让加班有弹性，让加班额度可在三个月期间内弹性挪移 ，但须经劳资协议才能施行；二是排班弹性：松绑〞七休一〞，让例假可在每7日的周期内来调整，但须经劳资协议及政府把关。

赖清德也表示，劳动部也要一并研议劳资协议会议的配套规定，厘清社会疑虑。此外，劳动部也该研拟新的劳动法令，有别于目前源自于生产线时代〞工厂法〞而来的〞劳动基准法〞。

〞劳动基准法〞周休二日新制在2016年12月21日立法院修正通过，因排班、加班、例休等规定部分滞碍难行，引发民怨，劳工和企业不满节节升高，再挫伤蔡英文政府的施政满意度。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)