台湾经济：贸易竞争力连六年下滑，进出口公会建议布建新南向价值链

路透台北1月31日 - 台湾本地进出口商业公会周三表示，资料显示台湾的综合贸易竞争力全球排名已连续六年下滑，并呼吁政府和企业应运用全球景气回温布建新南向的价值链，创造新商机。

台北市进出口商业公会表示，最新的2018年全球重要暨新兴市场贸易环境与发展潜力调查报告显示，台湾是54个全球主要贸易市场中，唯一一个六年竞争力连续下滑的地区，主因贸易高度依赖中国、软实力落后及长期低薪环境和人才断层等不利条件。

台北市进出口公会理事长黄呈琮表示，因应东协经济共同体和南亚堀起，政府应一方面掌握第一波南向政策国家提升商机以外，另方面将新南向策略与一带一路综效整合。

〞在新兴市场转型为品牌布局，进军内需市场。〞他说。

财政部资料，2017年全年出口较上年增加370.6亿美元，进口亦较上年增加289.4亿美元，均摆脱连续两年衰退走势。

对于2018年的出口展望，财政部统计处长蔡美娜日前表示，由于比较基期垫高，今年出口年增率料收缩，依据主计总处预估年增率为4.5%。但第一季出口的年增率仍可达7%左右。

经济部国贸局先前预估，今年目标新南向18国的出口金额增加5%以上，高于今年台湾官方最新出口预估年增4.51%。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)