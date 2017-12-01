台湾经济：近四年非典型就业年增率放缓至1.5%，但占比仍攀高--主计总处

路透台北12月1日 - 台湾主计总处周五表示，根据长期人力资源调查，2008年金融海啸过后五年，非典型就业人数平均每年以3.1%的速率上升，至近四年已平缓下来至年增1.5%，但占总劳动人口的比重仍由6.2%缓步攀升至7.1%。

主计总处副主计长蔡鸿坤表示，2008年至2017年的总劳动人口增加91万8,000人，其中非典型就业者增加15万5,000人，典型就业者增加76万3,000人。

〞（金融海啸以来）平均来看，非典型就业人数年增率每年2.4%，高于典型就业者的0.8%，〞蔡鸿坤说。非典型就业者可能包括部分工时兼职、短期约聘雇就业者或派遣人力等不同型态。

主计总处处长陈悯则表示，比起日本、南韩的非典型就业人数约占了总劳动人数的二成至三成，台湾的非典型就业者的比重还算是少数。

蔡鸿坤也认为，非典型就业人口攀升可能与退休年龄提早、以及就学人数成长，兼差的需求上升也有关系。

他表示，若以经常性收入工资来看，全职、部分工时工作者的低薪比重则在降低。若以全时工作者每月经常性薪资来看，每月不满2万台币的比重，由2011年的8.2%降至2017年1.5%。

〞低薪的人还是有，但占的比重逐年下降，薪水高的比重则在上升。〞蔡鸿坤说。

台湾10月就业总人数1,138万2,000人，劳动力参与率为58.91%，10月季调后失业率3.69%是16年新低。至于今年1-9月平均经常性薪资为39,829台币，较上年同期增1.75%。(完) (记者 高洁如; 审校 乔艳红)