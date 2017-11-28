台湾经济：金融机构为绿色经济发展重要推手，新商品运用广--专家

路透台北11月28日 - 台湾资诚永续发展服务公司董事长朱竹元周二表示，金融机构在政府发展绿色经济发展过程中是重要的推手，银行、保险等多种金融业都有新机遇，包括研议推广绿色信用卡、发展绿色保险等。

目前台湾已发行八档绿色债券，分别为台币债和国际债两种，柜买中心亦已简化认证程序，也不强制通过外部机构认证。朱竹元指出，台湾绿色债券发行成本低于国际，有利提升台湾绿色债券市场的竞争力。

〞资金是药，投对了可以有节省能源的效益。〞他说。

只不过，台湾政府在相关法规相较全球的减碳脚步相当落后。台北大学副教授李坚明表示，碳权将成为新兴金融资产，目前全球碳市场规模约600-700亿欧元，但台湾政府排放额度核配暨交易办法尚未出炉，在2025年启动碳交易市场的目标恐怕会落后韩国10年，从而影响竞争力。

〞我们不能落后韩国，如果让半导体产业因此折损，政府责无旁贷，尤其是半导体产业很需要低碳。〞他说。

台湾2015年通过温室气体抵换专案及管理办法，2016年公布登录管理办法，目前约核发600万吨减量额度，但排放额度核配暨交易办法仍在规划。

台湾蔡英文政府希望2025年达成“非核家园”目标，届时再生能源占发电比重达20%，目前政府全力推动太阳能和离岸风力发电。为推动能源转型达到非核家园目标，行政院日前通过绿色金融行动方案，台湾金融业可投注在绿色能源达1.5兆（万亿）台币。

经济部此前也表示，将提供在地化分散式能源，民众可零出资、政府也零补助的方式，由地方政府遴选营运商，协助民众在屋顶设置太阳光电系统。经济部称，此可望带动内需绿能商机，总投资额达1,200亿台，并创造1万2,000人的就业机会。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)