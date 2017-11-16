台湾经济：鼓励民众设置太阳能屋顶料带动投资1,200亿台币--经济部

路透台北11月16日 - 台湾经济部周四表示，将提供在地化分散式能源，民众可零出资、政府也零补助的方式，由地方政府遴选营运商，协助民众在屋顶设置太阳光电系统。经济部称，此可望带动内需绿能商机，总投资额达1,200亿台，并创造1万2,000人的就业机会。

经济部长沈荣津说，原本政府规划2025年屋顶型的太阳能发电目标达到3GW(吉瓦)，希望可以依照提早到2020年达到。

〞可以提早五年达标，〞他说。

能源局长林全能说，目前已请地方政府盘点可能设置绿能屋顶的范围，再来则依照规定选择营运商；营运商每年可依据经济部的趸购电价费率来设置，维持20年不变，其中回馈地方政府3%、民众10%。

他并提到，未来地方政府可成立单一窗口受理绿能屋顶设置，希望期程可以更压缩，另外是营运商取得核可之后可以即时施工建置。

林全能表示，目前外界关心最关心违建现况和太阳能屋顶结构的问题，经济部也与内政部完成各种法规更改方向建议，分成了屋顶改造的四项类型可以调和及并行。

蔡英文政府目标2025年达成〞非核家园〞目标，希望2025年绿能占总发电量达20%，以此带动绿色产业的发展，增进台湾绿色产业在全球的影响力。

只不过，能源转过程中已引发企业紧张，今明年台湾的供电相当吃紧。日前行政院也提出缺电的解决方案，预计供电吃紧情况可以在明年过后得到纾解。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)