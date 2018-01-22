台湾经济：1月景气展望与股市乐观指数回温，风险偏好指数上弹--国泰金

路透台北1月22日 - 台湾资产最大金控--国泰金控周一公布1月国民经济信心调查结果指出，民众对2018年经济成长预期较去年乐观，景气展望与股市乐观等指数同步小幅回温，且风险偏好指数上弹，显示民众对于上半年台股信心已见回稳迹象。

调查结果并显示，1月民众景气现况乐观指数持续微降，景气展望乐观指数则是小幅改善，显示民众对于未来半年景气信心有回稳迹象。

该调查并称，民众对整体就业市场的乐观程度虽然未见改善，但是对于薪资上涨的综合指数明显改善，且薪资上涨预期指数已经连续四个月处在乐观的正值，让民众整体消费意愿小幅改善，维持在近期高点。

至于股市方面，调查结果指出，外资买盘回笼推升调查期间台股表现，虽然民众对景气现况保守，但是仍乐观期待后续经济表现。随着1月民众股市乐观指数回升、风险偏好指数上弹，显示民众对于未来半年股市信心已有回稳迹象。

此次调查结果仅25%的民众认为台股上半年有机会突破11,000点的关卡。至于上半年低点，将近三成五的民众预期上半年低点将落在9,500-10,000点，但仍有两成八的民众认为上半年可能跌破9,000点。总之民众主观认为上半年台股可望维持偏高档震荡的格局。

台湾主计总处去年11月底将2017年经济成长率预估值上调至2.58%(原为2.11%)，2018年为2.29%(前估为成长2.27%)；同时略为下调2017年通膨率至0.62%(前估0.66%)，2018年通膨率则上调为0.96%，前估0.87%。 (完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)