台湾股市:推动年轻人定期定额买台股基金，可扶持中小企业--投信公会

路透台北9月26日 - 台湾投信投顾公会周二表示，台股基金在扶持中小企业过程中扮演重要角色，因此针对年轻人推出定期定额1,000台币、手续费一折方案，此举将有助扩大台股基金规模、健全资本市场。

投信投顾公会理事长张锡在一场活动中称，外资占台股比重已达四成，但他们对市值太小的企业没兴趣，因此台股基金应该扮演重要角色，让中小企业逐步向外扩张。

〞我希望让台股基金成长，才能将中小企业推上去。目前是缺了这一段，很可惜。〞他说。

大盘加权股价指数处在万点相对高位，是否为适合的投资时点？张锡认为，定期定额投资基金是采取平均成本投资法，只要持续投资一个经济循环都可获利，就是所谓的〞微笑曲线〞。台股自1991年以来共产生过八次微笑曲线，投资报酬率皆为正，也多优于大盘表现。

身兼国泰投信董事长的张锡指出，虽然今日台股连三日收挫并下探半年线支撑。但近日针对苹果供应链的调查研究，并没有因iPhone8初期销售不热络而出现砍单的情形，有些关键零组件供应商仍满单到明年初。

张锡乐观地表示，仍看好台股第四季的表现，指数有机会再次挑战10,600点的高位。因此趁大盘回档开始定期定额投资，反而会获得不错的投资报酬率。

〞多头的特性就是修正快，跌够了股价才会冲。〞他说。

受市场对苹果iPhone8销售疑虑不减影响，台股今日收跌0.76%，至10,257.02点；今日收盘半年线也位于10,257点。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)