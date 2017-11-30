台湾股市：一度大跌逾百点破季线关卡，受累于美国科技类指数重挫

路透台北11月30日 - 台湾股市周四盘初一度大跌逾百点破季线关口。分析师称，由于美国费城半导体及纳斯达克等科技类指数连袂重挫，拖累台积电、鸿海等电子股表现疲弱，带动大盘失守季线，今日料暂在10,600点上方寻求支撑。

台湾加权股价指数盘中低见10,600.58点至两周新低，前低为11月15日的10,600.26点。

〞就美国费半指数大跌，台股开盘就挫跌。〞国泰证期顾问处分析师简伯仪说。

他表示，受累于美国科技类指数重挫，盘初台股走跌失守季线10,643点，由电子股领跌，今日大盘料暂在现有区间内寻求支撑。

元大投顾市场研究部经理薛舜日指出，由于美国科技类指数周三跌幅较重，市场预期科技类股无法受惠于美国税改政策利多，台积电ADR(美国存托凭证)周三收跌3.7%，使今日台股由台积电率先领跌，大盘跌破季线后料暂在10,600点上方稍作整理，再观望后续美股进一步指引。

美国费城半导体指数周三收跌4.39%拖累今日台积电为首的半导体族群齐跌；当地时间9:05，台积电跌2.77%报228.5台币；鸿海亦跌1.46%报102台币；电子股指数跌1.46%。

美国股市周三涨跌互见，纳斯达克指数收跌1.27%创逾三个月来最大单日跌幅，投资者撤出之前表现强劲的科技股，转向可能从经济状况不断改善、监管放松和减税，以及利率上升的环境中得益的银行股等板块。

分析师预估，今日台湾加权指数主要区间落在10,600-10,690点。

本地时间9:09，亚洲主要股市全面走低，MSCI亚太明晟指数跌0.35%。(完) (记者 詹静宜； 审校 林高丽)