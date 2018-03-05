台湾股市：不敌亚股均墨收盘下跌，全球掀起新一轮贸易战的忧虑不散

路透台北3月5日 - 台湾股市周一收盘下跌。分析师称，尽管盘初台股勉力维持红盘，但不敌卖压出笼，尤其预期外资仍出货，对全球掀起新一轮贸易战的忧虑不散，终场台股转收跌。

台湾加权股价指数收跌0.52%,至10,642.90点；今日成交初值为1,119.82亿台币，上交易日修正后为1,113.38亿。

兆丰投顾协理黄国伟表示，本波反弹看来外资是不买反卖，台股今日虽然开高，但外资持续站在卖方，压抑指数持续往下。

〞台湾要面对贸易战潜在的威胁，美股虽然周五收涨，我们和美国算是对手国，不可以轻松看待了。〞他说。

分析师指出，美国、欧盟和中国世界三大经济体若未来贸易关系一直走向紧张，将对全球经济发展非常不利，尤其是台湾更是仰赖全球经济带领景气复苏。

美国总统特朗普周五发表挑衅言论，称贸易战是好事且能轻松取胜。此前他宣布计划对进口钢铁和铝产品征收关税，这招致贸易伙伴威胁进行报复，股市也承压下跌。

亚洲股市周一处于守势，避险日圆上扬，因担心全球贸易战爆发。本地时间13:49，亚洲主要股市多数下跌，MSCI亚太明晟指数跌0.82%。

分析师预估，明日台湾加权指数区间在10,600-10,750点。(完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)