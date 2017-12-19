台湾股市：与美股不同调意外收小跌，苹概权重股表现不佳拖累台股

路透台北12月19日 - 台湾股市周二收小跌。分析师表示，尽管美股上涨创纪录高位，但台股终场仍意外收跌，尤其苹果相关权重股表现不佳，拖累台股走低。

台湾加权股价指数收跌0.37%,至10,467.34点；今日成交初值为1,115.30亿台币，上交易日修正后为960.47亿。

兆丰投顾协理黄国伟说，美国费城半导体指数回升，创跌后盘整区的高位，道琼指数也再强势创下历史新高，但台股今日在上海、香港股市仍上涨下，仍逆势收跌。

〞外资每天买卖的金额变小了，不幸中的大幸是：电子权值股的卖压未来可以逐步减缓。〞他说。

因此，他表示，针对台股短期盘势可以大胆推测，未来虽可能走跌但幅度不至于太大，因外资的进出金额变小后，卖的股票金额也会相应减少，因此台股短期内跌破上周的低点(10,322点)的机率不高。

美国股市周一创出纪录收盘高位，因随着共和党税改议案朝最终通过又迈进了一步，对企业税可能下调的乐观情绪增强。

苹果概念龙头权值股--台积电终场收跌0.88%，报225台币。股王大立光则收跌2.9%报4,180台币。

分析师预估，台股明日的区间在10,400-10,550点。

本地时间13:51，亚洲主要股市多小涨，MSCI亚太明晟指数涨0.39%。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)