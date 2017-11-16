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台湾股市：再创逾一个月收盘新低，担忧外资调节意愿升高
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2017年11月16日 / 早上6点13分 / 1 天前

台湾股市：再创逾一个月收盘新低，担忧外资调节意愿升高

1 分钟阅读

路透台北11月16日 - 台湾股市周四收盘再创逾一个月新低。分析师表示，外资上日大幅卖超台股，令市场担忧外资调节意愿升高，拖累今日大盘走势区间偏弱；惟权值股台积电及鸿海率先止跌回升，稳住大盘暂在季线10,608点上方狭幅盘整。

台湾加权股价指数收跌0.05%，至10,625.04点，前低为10月6日的10,532.81点；今日成交初值为1,045.96亿台币，上交易日修正后为1,294.64亿。

〞有多方尝试在这边筑底。〞台新投顾副总经理黄文清说。

他并称，今日由权值股台积电、鸿海扮演撑盘角色，让大盘暂在季线上方窄幅波动，预期外资卖超可望趋缓，看好大盘中长期依旧偏多，只是陷入短期修正，对台股后市并不悲观。

台积电和鸿海今日分别收升0.21%和0.97%。

日盛投顾协理钟国忠则指出，上日外资卖超台股扩大至137亿台币，为今年第二大外资单日卖超，但料外资调节态度不会立即反转，短线台股仍待清洗筹码，续在季线附近寻求支撑。

台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股卖超137.35亿台币；上交易日修正后为买超7.42亿台币。

本地时间13:46，亚洲主要股市涨多跌少，MSCI亚太明晟指数涨0.53%。

分析师预估，明日台股指数区间料在10,550-10,750点。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)

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