台湾股市：卖压出笼致大盘收跌，维持高档波动后市下行风险渐增

路透台北6月9日 - 台湾股市周五收盘下跌。分析师表示，台股指数虽仍位于高档，但追价力道疲弱，卖压出笼令台股收盘转跌，惟幅度不大，仍在正常波动区间，不过部分分析师认为台股指数下行风险渐增。

台湾加权股价指数收跌0.26%,至10,199.65点；今日成交初值为1,013.32亿台币，上交易日修正后为860.75亿。台股今日盘中再创高位抵达10,268点，距2000年2月18日盘中高位10,393点更进一步。

国泰证期顾问处协理简伯仪说，〞外资买超力道趋缓，指数创新高过程中，台币没有明显升值。〞

他说，台股开高之后，追价无力，卖压出笼也算正常。但近日台币在30大关之前止住，并再未明显升值，这也意味热钱流入台股力道递减，台股上涨力道放缓，因此对于目前盘势宜采取停、看、听，留意高档出现指数反转向下的讯号。

元大投顾市场研究部经理薛舜日则认为，今日临近周末，买盘保守退却也很合理，下周的指数仍有机会突破高点，高档震荡。

〞但6月底开始除息，指数会扣掉，再破高点就难了。〞 他说。

英镑周五在亚洲时段下挫，因英国大选似乎将会产生悬峙议会，让已经经受住美国与欧洲重大风险事件的投资者遭到打击。

分析师预估，下周一台股指数交易区间料在10,161-10,300点。

本地时间14:09，亚洲主要股市涨跌互见，MSCI亚太明晟指数跌0.01%。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)